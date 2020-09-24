Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Büyükşehirden Pasinlere termal tesis
ERZURUM

Büyükşehir'den Pasinler'e termal tesis

Erzurum’da turizmi çeşitlendirmek amacıyla birbirinden farklı projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, bu kez de termal turizm atağına kalktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Büyükşehir'den Pasinler'e termal tesis.
​Büyükşehir'den Pasinler'e termal tesis.

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum’un Pasinler ilçesinde hayata geçirilecek olan “Pasinler Termal Tesisleri” projesi için düğmeye bastı. Bütün kullanım alanlarıyla birlikte toplamda 15 bin 250 metrekare alan üzerine kurulacak olan tesiste, bay-bayan termal havuzlardan, hamam ve saunalara, beş yıldızlı otel konforundaki aile odalarından toplantı salonu ve dinlenme alanlarına varıncaya kadar birçok hizmet imkânı bulunacak. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte termal turizme yepyeni bir vizyon kazandıracak olan projenin şimdiden hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Erzurum’da kış da bizim, kar da bizim… Doğa, tarih, kültür, inanç ve termal turizm de bizim. İşte biz Erzurum’a ait olan bu turizm potansiyellerini değerlendirmek ve onları birer mücevher gibi işlemek adına elimizden geleni yapıyoruz. Bu doğrultuda inşallah kış turizmde elde ettiğimiz ivmeyi ilimizdeki termal turizmine de entegre ederek bu alanda da şehrimizin bu özelliğini büyük bir tanıtım atağıyla Avrupa ölçeğine taşıyacağız” dedi.

BAŞKAN SEKMEN, TERMAL TESİS PROJESİNİ ANLATTI

Büyükşehir Belediyesi’nin Erzurum’un Pasinler ilçesine kazandıracağı Pasinler Termal Tesisi hakkında bilgiler aktaran Başkan Mehmet Sekmen, toplam kullanım alanı 15 bin 250 metrekare olacak tesisin, dört kat ve dört bloktan oluşacağının altını çizdi.

Büyükşehir'den Pasinler'e termal tesis.

  • Kapalı otoparkından soğuk hava deposuna, soğuk su havuzundan sıcak su havuzuna, bay-bayan termal havuzlardan çocuk havuzlarına varıncaya kadar her ayrıntıyı düşündükleri projenin Erzurum’un incisi olacağını vurgulayan Sekmen; “Termal tesisimizde hamam, duşlar, soyunma odası ve dinlenme odalarından oluşan bay ve bayanlar için ayrı ayrı tasarlanmış iki adet sosyal mekân bulunacak. Tesis içerisinde ayrıca kişiye özel hizmet verebilecek hamamlar, havuz, sauna ve soyunma odalarının bulunduğu özel sosyal alanlar da yer alacak. Resepsiyon, lobby, mutfak, toplantı odası ve çok amaçlı salonlar sayesinde tesisimiz geniş kapsamlı organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek. Projemiz Erzurum’a, Erzurum turizmine ve şirin ilçemiz Pasinler’e şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.

Büyükşehir'den Pasinler'e termal tesis.

TESİS BEŞ YILDIZLI OTELDEN FARKSIZ…

Beş yıldızlı otel konforunda olan tesis, şu ünitelerden oluşuyor: “Pasinler Termal Tesiste 42 aile odası bulunuyor. Tesiste havuz, sauna, banyo-wc ve dinlenme alanlarının olduğu 22 adet aile odası yer alıyor. Yine tesiste hamam, sauna, jakuzi, buhar odası ve masaj odasından oluşan iki adet bay ve bayan sosyal alan bulunacak. Bayan fitness salonu, bay fitness salonu, çocuk oyun alanları ve vitamin barlar, yine tesisin sunacağı imkanlar içerisinde yer alacak. Bununla birlikte oda katlarının her birinde 2’şer adet olmak üzere toplamda 6 adet suit oda ve yine her birinde 14 adet olmak üzere toplamda 42 adet standart oda bulunacak. Çatı arası katında da, tesise hizmet veren bir adet çok amaçlı salon yer alacak.”

Büyükşehir'den Pasinler'e termal tesis.

Büyükşehir'den Pasinler'e termal tesis.

Büyükşehir ulaşım ağlarını yüksek kalite standartlarına kavuşturuyor
GÜNDEM
Büyükşehir ulaşım ağlarını yüksek kalite standartlarına kavuşturuyor
Abone Ol Google News
Servis ücretleri belli oldu

Servis ücretleri belli oldu

​Servisçiler yüzde 33 istedi UKOME yüzde 11 zam yaptı.
Gülemiyor ve ağlayamıyor

Gülemiyor ve ağlayamıyor

​Beyin kanaması geçirdikten sonra hayatı değişti.
İstanbuldadeprem paniği

İstanbul'da
deprem paniği

AFAD duyurdu: Merkez üssü Marmara denizi ve 4.2 büyüklüğünde.

Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Beşiktaş'ın muhtemel rakibi Milan'da korona şoku.

Trump 'nefret hastalığı' yayıyor

Trump 'nefret hastalığı' yayıyor

Müslüman kongre üyesi Omar hedef gösteriliyor.

BAE işgalci şirketlere<br>ortak oldu<br>

BAE işgalci şirketlere
ortak oldu

​İsrail, Filistin topraklarını Yahudi yerleşim birimleriyle ilhak edecek.

Diğer illere göre daha ucuza kullanacaklar.

Büyükşehir ulaşım ağlarını yüksek kalite standartlarına kavuşturuyor
Gündem

Büyükşehir ulaşım ağlarını yüksek kalite standartlarına kavuşturuyor

Büyükşehir Belediyesi, yeni ulaşım ağları oluşturmak suretiyle “ulaşılabilirlik” standartlarını zirvelere taşıdığı Erzurum’da, mevcut yolların çehresini de değiştiriyor. Ali Ravi Caddesi’ni Palandöken Caddesi’ne bağlayan Prof. Dr. Recep Akdağ Bulvarı’nı tepeden tırnağa yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bölgede devam eden yeni yapılanma çalışmalarını adeta taçlandırmış oldu.
Muzun faydaları: muz nelere iyi gelir?
Hayat

Muzun faydaları: muz nelere iyi gelir?

İçerisinde bol miktarda potasyum, protein, manganez ve çeşitli vitaminler bulunan ve yanı sıra uyku bozukluğunu düzenleyip mutluluk veren muz nelere iyi gelir? Dünyada 500'den fazla çeşidi olan bu mükemmel meyve muzun faydaları nelerdir?
Giden dönmüyor: Bodrum'un nüfusu 600 bine yaklaştı, ev fiyatları iki katına çıktı
Gündem

Giden dönmüyor: Bodrum'un nüfusu 600 bine yaklaştı, ev fiyatları iki katına çıktı

Salgından kaçanarın Bodrum'a gidip dönmemesi nedeniyle ünlü tatil beldesinin nüfusu 600 bine yaklaştı. Yazlıkçılar evlerine dönmeyince kış nüfusu 170 bin olan ilçe nüfuzu artmaya başladı. İlçedeki kalabalıklaşma, trafik yoğunluğu ve alt yapı sorunları başta olmak üzere pek çok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Bodrum'a rağbet ev fiyatlarını da iki katına çıkardı. 75 metrekarelik bir evin aylık kirası 2 bin lira olurken, satışı ise 800 bin liralara çıktı. Kırsal kesimde yaşayan memurlar artan kiralar sebebiyle bölgeden kaçarken, Bodrum'da işleri düzelen esnaflar ise nüfus artışından memnun...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.