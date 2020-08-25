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Gündem Büyükşehirin dev yatırımı Türkiyenin gündeminde
ERZURUM

Büyükşehir'in dev yatırımı Türkiye'nin gündeminde

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin mega projelerinden biri olan Avrupa’nın en büyük tesisi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, çiftçilere umut ışığı oldu. 20 Temmuz tarihinde açılan pazar adeta dolup taştı. Sadece Erzurum değil bölge çiftçisinin de yoğun ilgi gösterdiği pazarı 11 günde 125 bin kişi ziyaret etti. Açıldığı günden bu yana binlerce büyük ve küçükbaş hayvan satışının yapıldığı dev yatırım Türkiye’nin gündeminde yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, 2500 büyükbaş, 2500 de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, 2500 büyükbaş, 2500 de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip.

Tarım ve hayvancılık sektöründe söz sahibi olan otoritelerden bile tam not alan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, besicilerin satışlarında patlama etkisi oluşturdu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, 2500 büyükbaş, 2500 de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip.

Yoğun talebin yaşandığı pazara besi hayvanlarını getiren çiftçiler, “Kurban alımı için takım elbise ile gelen insanlar sanki markete gider gibi gelip kurbanlarını alıp çıktılar. Toz yok, toprak yok, her yer modern ve ter temiz. Böyle bir tesisin ülkemizde eşi ve benzeri yok. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve inanıyoruz ki bu dev yatırım sadece bölgenin değil Türkiye’nin ve hatta komşu ülkelerin bile et ihtiyacını karşılayacak” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, 2500 büyükbaş, 2500 de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip.

DOĞU ANADOLU CANLI HAYVAN PAZARI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, 2500 büyükbaş, 2500 de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı, 2500 büyükbaş, 2500 de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip.

612 büyükbaş, 1200 küçükbaş hayvan konaklama ahırı, 1300 metrekare yem deposu, 200 kişilik müzayede salonu, 20 adet çoban konaklama evi, 48 kişilik konaklama kapasiteli misafirhanesi, 500 araçlık otoparkı, arıtma tesisi, polis karakolu, zabıta karakolu, banka, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, cami, lokal ve çeşitli müştemilatların yer aldığı tesis Avrupa’nın en büyük Canlı Hayvan Pazarı olma özelliğini taşıyor. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı şehir merkezine 10 kilometre uzaklıkta olup aktif yerleşkenin olmadığı bir alana kurulmuştur

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