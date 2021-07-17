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KONYA

Türkiye'nin konuştuğu cinayete yönelik yeni iddia: Katiller yanlış eve girmiş!

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı. Zanlılar sorgularındaki itirafında firari cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğünü de öne sürdü.

Haber Merkezi DHA
Büyükşen çifti cinayetinde son dakika gelişmesi: Katiller yanlış eve girmiş
Metin ve Necla Büyükşen çifti 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Olay, 3 Eylül 2018’de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Olay günü kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi.

Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen'de (24) saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

Öldü gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Metin ve Necla Büyükşen çifti 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.
Metin ve Necla Büyükşen çifti 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.

Büyükşen cinayetinde 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları inceleme altında
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Büyükşen cinayetinde 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları inceleme altında

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, başkanlığında cinayet dosyası yeniden ele alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde oluşturulan özel ekip, 13 Temmuz günü İsmil Mahallesi’ndeki birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çiftin kızları Büşra Büyükşen, ağabeyi Uğur Büyükşen ile eşi Betül Büyükşen ve eşinin babası Muammer Büyükdoğrucan ile Mehmet Ali Dayanır’ın da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Bugün 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 25'e yükseldi.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si adliyeye sevk edildi.

'KATİLLERİN YANLIŞ EVE GİRDİKLERİ' İDDİASI

Soruşturma kapsamında, saldırganların adresi karıştırması sonucu Büyükşen çiftinin öldürüldüğü yönünde bilgilere ulaşıldı. Bu iddia kapsamında gözaltında bulunan 25 şüpheli arasında bulunan Abdullah B. ve Esra T.'nin yapılan sorgulamada suçunu itiraf ettikleri öğrenildi. Abdullah B. ve Esra T.'nin azmettirdiği kişilerin Büyükşen çiftinin komşusu yerine yanlış adrese gittikleri belirlendi. İfadelerin ardından cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah B. ve Esra T. saat 23.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Katil veya katillerin ise arandığı öğrenildi.

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Gözaltına alınan zanlılardan 2'si adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 2'si adliyeye sevk edildi.

DÖRT KİŞİ TUTUKLANDI

Cinayeti azmettirdiği öne sürülen Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım ettikleri belirtilen ve Büyükşen çiftiyle aynı mahallede oturan Zeki Okşen ile kuzeni Mustafa Okşen tutuklandı.

Türkiye bu cinayete kilitlendi: Necla-Metin Büyükşen çiftini kim öldürdü?
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