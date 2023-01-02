Gündem Buzlanma nedeniyle sulama kanalına uçtu
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Buzlanma nedeniyle sulama kanalına uçtu

Tokat’ta buzlanma nedeni ile sulama kanalına uçan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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Haber Merkezi İHA
Buzlanma nedeniyle sulama kanalına uçtu
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tokat'taki kaza, Dedeli Mahallesi TOKİ konutları yolu üzerinde meydana geldi. H.B idaresindeki 60 ABM 201 plakalı otomobil buzlanma nedeni ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Otomobilden kendi imkanları ile çıkmayı başaran şahsı itfaiye ekipleri sulama kanalından çıkarttı.

İHA

Kazayı yara almadan atlatan sürücü H.B, “Kanal yolunda ilerlerken buzlanma varmış frene bile dokunmadan kanala düştük. Allah korudu kanalda su olmaması büyük bir şans oldu. Kanalın üzerinin kapatılmasını istiyoruz. Burada sürekli kaza oluyor” dedi.

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