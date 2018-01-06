ByLock’çu ağabey yakalattı

Ankara Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan Emre Şanlıtürk kendisinin ve ağabeyinin telefon numaralarının da ByLock listesinde bulunduğunu fark etti.

Ankara Adliyesi’nde zabıt katibi olarak görev yapan Emre Şanlıtürk kendisinin ve ağabeyinin telefon numaralarının da ByLock listesinde bulunduğunu fark etti. Şanlıtürk, kullandığı numarayı ve IMEI numarasını sildi, ağabeyinin de ‘Emrah Şanlıtürk’ olan adını ‘Emrah Sanlı’ olarak değiştirdi. Liste oyununu, Bursa Başsavcılığı bozdu. Başsavcılık, Şanlıtürk’ün isminin MİT’in hazırladığı ikinci listede yer almadığını fark etti. Bunun üzerine de Ankara Başsavcılığı’na yazı yazarak durumu sordu. İncelemede, Emrah Şanlıtürk ile listeleri inceleme yetkisi bulunan katip Emre Şanlıtürk’ün kardeş olduğu anlaşılmasıyla olay açığa çıktı.



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