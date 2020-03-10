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ANKARA

ByLock’ta izdivaç rezaleti

ByLock’ta izdivaç sorumlularının dahil olduğu “LOVE” isimli bir grup tespit edildi. Katalog evliliğine ilişkin çarpıcı mesajların bulunduğu grupta, “Akif bey çok seçici bir arkadaş. Ten rengi beyaz olacak, boyu 165’ten yukarı, memleketi Zonguldak civarı olacak, güzel olacak” gibi yazışmalar yer alıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün yargıdaki mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 2014 sonrası mahrem imamlık yapan Serkan K. hakkında “FETÖ yöneticiliği” suçlamasıyla dava açıldı. Savcı Murat Özcan tarafından düzenlenen iddianamede, ‘Erkan-Süheyl’ kod adlı Serkan K.’nın ByLock kullandığı ve Gaziantep büyük bölgesine bağlı Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya, Adıyaman il merkezi ve ilçelerinde görevli FETÖ’cü hakim ve savcılardan sorumlu müdür yardımcısı olduğu belirtildi. Şüphelinin 2014 HSYK seçimlerinde sözde bağımsız olan FETÖ’cü adaylar lehine çalışmalara katıldığı aktarılan iddianamede, Serkan K.’nın ayrıca örgütü ilgilendiren yargısal dosyaların takibini de yaptığı kaydedildi. Şüpheli K., FETÖ’nün önemsediği davaların takibinin Ankara’daki ‘dava takip birimi’ tarafından yürütüldüğünü söyledi.

“LOVE” GRUBU

İddianamede, şüphelinin ByLock yazışmalarına da yer verildi. Serkan K.’nın ByLock’unda tespit edilen “LOVE” isimli grupta eski hakim ve savcılar olduğu görüldü. Şüpheli söz konusu gruba ilişkin “İzdivaçtan sorumlu olan FETÖ mensuplarının bulunduğu gruptur” dedi. Grupta “Akif bey çok seçici bir arkadaş. Ten rengi beyaz olacak, boyu 165’ten yukarı, memleketi Zonguldak civarı olacak, güzel olacak” gibi yazışmalar tespit edildi. 7-8 ayrı gruptaki 25 hakim ve savcıdan sorumlu olduğunu aktaran ve bir dönem hakim ve savcıların izdivaç sorumlusu olarak görev yaptığını kaydeden Serkan K., katalog evlilikle ilgili şu itiraflarda bulundu: “(..) bekar hakim ve savcılar sorumlu öğretmenleri tarafından tespit ediliyordu. Evlenmek isteyip istemediği, nasıl bir eş aradığına ilişkin tespitler bana getiriliyor, ben de bu bilgileri bilgisayar ortamında kaydedip, şahsın resmiyle birlikte FETÖ’nün Türkiye izdivaç sorumlusu olan Ankara’daki ‘Ertuğrul’ kod adlı şahsa kullandığımız programlar üzerinden gönderiyordum.”

‘DARBE OYUNU’NU PAYLAŞMIŞ

  • Şüpheli, 15 Temmuz’dan önce FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazdırıldığı iddia edilen “Darbe Oyunu” kitabının dijital halini de ByLock’tan paylaşmış. Serkan K., bununla ilgili olarak da “Darbe teşebbüsünden kesinlikle önceden haberim yoktu, bana herhangi bir görev verilmedi ve görev teklif edilmedi” iddiasında bulundu.

Eşleştirme Ankara’da

Bölgelerden gelen bilgilerin Ankara’da ‘Ertuğrul’ kod adlı örgüt mensubunda toplandığını anlatan Serkan K., “Ayda bir Ankara’da yapılan izdivaç toplantılarında birbirine uyan adaylar belirleniyor, daha sonra toplantıda eşleştirilen adaylardan önce erkek olana durum anlatılıyordu. Erkek ‘olabilir’ derse, konu eşleştiği bayana bildiriliyordu. Bayan da olumlu bakarsa, yüz yüze görüşme sağlanıp evlilik sürecinin takibi yapılıyordu” dedi.

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