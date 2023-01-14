Çaçan uğurlandı

İstanbul Bakırköy’deki evinde kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden 62 yaşındaki sanatçı Burhan Çaçan, son yolculuğuna sevenleri tarafından göz yaşlarıyla uğurlandı. Türkiye’de ezan okuyan ilk sanatçı olan Çaçan’ın cenazesi, Fatih Camisi’nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Taziyeleri sanatçının eşi Yasemin Çaçan ile oğulları Furkan ve Kutsal Çaçan’ın kabul ettiği törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile sanatçılar Selami Şahin, Nuri Alço, Aydın Aydın, Ferman Toprak ve Ahmet Selçuk İlkan katıldı.

Burhan Çaçan.

“DURUMUNU İYİ GÖRMÜYORUM”

Cenaze törenine katılan oyuncu Nuri Alço “Burhan çok sevdiğim bir arkadaşım, çok gençti. Biraz ihmalkardı, aynı doktora gidiyorduk. Doktor Burhan’a muayanede ‘Durumunu hiç iyi görmüyorum, anjiyo yapalım’ dedi. Burhan da ‘Salı yapalım’ dedi. Doktor bey ‘Salı değil yarın yapalım’ dedi. Akşamında da evde gidiyor” dedi. Müzisyen Selami Şahin de “Çok eski dostum, birlikte çok şarkı okuduk. Kalbi yüreği çok güzel insan” diye konuştu. Şair ve şarkı sözü yazarı Ahmet Selçuk İlkan, “Acılı kederli neşeli günlerinde beraber olmuşuzdur. Böyle bir son durakta buluşmak çok acı” dedi. Müzisyen Ferman Toprak ise, “Benim hayatımda yeri çok büyüktü. Erken terk etti bizi. Bir devir daha kapandı” diye konuştu.

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HAYAT Burhan Çaçan hayatını kaybetti