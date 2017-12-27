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POLİTİKA

Çad FETÖ’den kurtuldu

Afrika turunun ikinci durağı olan Çad’daki tüm FETÖ okullarının Maarif Vakfı’na devredildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı İdris Debi’ye teşekkür etti. Erdoğan, "Maarif Vakfımız en güzel eğititimi verecek. Buradaki öğrencilerin Ankara, İstanbul’daki evlatlarımızdan hiçbir farkı yok” dedi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağında, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağında, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çad ziyaretinde FETÖ’ye karşı tam mutabakat sağlandı. Erdoğan, Afrika turunun ikinci durağında, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. İki lider görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ENCEMİNE’YE DEV KÜLTÜR KOMPLEKSİ

Toplantıda Türkiye olarak Çad’a büyük önem verdiklerini ifade eden Erdoğan, “Biz, kendimizi Afrika’nın olduğu kadar bunun yanında Çad’ın da bir kaderdaşı olarak görüyoruz. Karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı kazan kazan esasına yönelik bu temelde uzun vadeli bir iş birliği geliştirmek istiyoruz.” diye konuştu. Heyetinde geniş iş adamı grubunun da bulunduğuna değinen Erdoğan, Çad ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 41-42 milyon dolar civarında olduğunu söyledi. Erdoğan, 95 milyon nüfusu olan Tükiye ve Çad’ın aslında bu rakamı asla kabul etmemesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: “Bunu süratle artırmamız gerekiyor. TİKA’nın burada 2015’ten beri ofisi var. 50 kadar projeyi burada hayata geçirmiş vaziyette. Bugün attığımız imzalarla birlikte TİKA önümüzdeki dönemde Encemine’nin merkezi bir mevkisinde, ‘Türk Kültür Kompleksi’ inşasına da başlayacaktır. İnanıyorum ki 230 bin metrekarelik bu alanda inşa edilecek bu proje, hakikaten Encemine’ye farklı bir hava da getirecektir.”

FETÖ'YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİLER

Bu vesileyle, Çad Cumhurbaşkanı Debi’ye, FETÖ’yü kendilerinin de “terör örgütü” olarak ilan etmesinden dolayı şahsı ve milleti adına şükranlarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Bildiğiniz gibi ülkem geçen sene hain bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. Çad hükümeti bu süreçte her zaman yanımızda yer aldı. Darbe teşebbüsüne destek veren ve darbe teşebbüsünün bizzat içinde olan örgütün uzantılarıyla mücadelemize de destek verdi. Çad’da bulunan FETÖ iltisaklı okulların tamamı Maarif Vakfımıza devredildi. İnşallah Maarif Vakfımız, Çad Milli Eğitim Bakanlığıyla birlikte burada hizmetlerinden en güzelini eğitim öğretim alanında verecektir. Buradaki öğrencilerin Ankara, İstanbul’daki evlatlarımızdan hiçbir farkı olmadığını özellikle ifade etmek isterim. Tabii bizler de Çad’ın, terörle mücadelesinde her daim yanında olacağız.”

  • Tek çıkış yolu bağımsız Filistin Devleti
  • Önemli anlaşmalara imza atılan Çad ziyareti, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imza koyduğu ortak bildiri ie taçlandı. İkili ilişkileri daha da ilerletme kararlılığına değinilen bildiride En çok Kudüs vurgusu dikkat çekti: Kudüs konusunda heyetler, tek taraflı ve hukuk dışı nitelikte alınan kararların kabul edilemez ve hükümsüz olduğunu değerlendirmiş, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yanyana yaşayacak iki devlet vizyonu temelinde ve karşılıklı müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir barışçıl çözüm çağrısında bulunmuş, bölgede barış ve istikrar için 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasının temel şart olduğunu vurgulamışlardır.”

İki liderden ortak bildiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudanlı mevkidaşı Ömer El Beşir, iki ülke arasında iktisadi ve ticari ortaklıkların güçlendirilmesini konu alan ortak bildiriye imza attı. Bildiride, “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Heyeti kurulmasıyla somut bir adım atılmıştır. Eş başkanlıkları iki cumhurbaşkanı tarafından idame edilecek heyet, iş birliği alanlarında yürütülecek ilişkilerin stratejilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Heyet bünyesinde, iki ülke dışişleri bakanları başkanlığında, iki ülke arasındaki ilişkileri ve iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla Ortak Stratejik Planlama Grubu oluşturulmuştur” denildi. İki ülkenin eş güdüm halinde çalışmasına vurgu yapılan bildiride, “İki cumhurbaşkanı, ziyaret sırasında imzalanan anlaşma ve mutabakat muhtıralarının uygulanmasının, Türkiye ve Sudan halklarının çıkarlarına uygun olarak eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklık temelinde ikili diyalogun daha geliştirilmesine katkıda bulunacağına dair inançlarını ifade etmişlerdir. İki cumhurbaşkanı, önemli uluslararası ve bölgesel konulardaki yaklaşımların benzerliğini göz önüne alarak, uluslararası forumlarda destek ve eş güdümde bulunmayı vaat etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.

Çocuklarımız güvenli ellerde

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, FETÖ okullarının Maarif Vakfı tarafından devralınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Debi, Maarif Vakfı’nın Çadlıların eğitimine katkı sağladığına dikkati çekerek, “Artık okullarımız teröristlerin elinde değil, güvenli ellerde bulunmaktadır ve çocuklarımız iyi koşullarda eğitimlerini almaya devam edeceklerdir. Çocuklarımız artık teröristlerin elinde eğitim görmeyecek” dedi.

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