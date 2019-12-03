Gündem Çakar lamba gitti tepe lambası ortaya çıktı
İSTANBUL

Çakar lamba gitti tepe lambası ortaya çıktı​

Çakar lamba gitti tepe lambası ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle kamu ve yerel yönetimlerde bulunan üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba kullanımı yasaklandı. Bu süre içerisinde birçok araçtan çakar lamba sökülürken, bu sefer de trafikte tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı.

Haber Merkezi İHA
Yasak olmasına rağmen bazı araçlarda tepe lambası kullanımı başladı.
Yasak olmasına rağmen bazı araçlarda tepe lambası kullanımı başladı.

İçişleri Bakanlığının düzenlemesiyle 1 Kasım itibariyle trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba kullanımı kısıtlandı. Yasak kapsamında Kamuda, yerel yönetimler de, diğer mesleklerde ve üniversitelerin üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında bulunan çakar lamba sistemleri söküldü. Ancak geçen süre içerisinde bu sefer de yasak olmasına rağmen bazı araçlarda tepe lambası kullanımı başladı.

'Çakar dönemi' bitti: İstanbul'da polis yaka kamerasıyla takip ediyor
GÜNDEM
'Çakar dönemi' bitti: İstanbul'da polis yaka kamerasıyla takip ediyor

Kullanması yasak olmasına tepe lambası kullanan bir çok yetkisiz araç İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu saatler olan sabah ve akşam saatlerinde tepe lambalarını yakarak emniyet şeridini kullanmaya devam ediyor.

Çakar denetimi sırasında emniyet şeridi kullanan sürücüye ceza
GÜNDEM
Çakar denetimi sırasında emniyet şeridi kullanan sürücüye ceza

Yaşanan bu anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraların çekim yaptığını gören bazı araç sürücüleri emniyet şeridinden çıkarken bazıları da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.

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