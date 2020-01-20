Gündem Çakar kabusu bitti derken bu kez tepe lambası çilesi başladı
İSTANBUL

Çakarın yeri değişti, çilesi tekrar başladı

'Çakar kabusu bitti' derken bu kez tepe lambası çilesi başladı

Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. Uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda "çakar" tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı. İstanbul'da sürücülerin 'çakar kabusu' bitti derken, bu kez tepe lambası takan araçların sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Haber Merkezi DHA
Çok sayıda tepe lambalı araç emniyet şeridini işgal etmeye başladı.
Çok sayıda tepe lambalı araç emniyet şeridini işgal etmeye başladı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemenin ardından yetkisiz çakar kullanımında bir süre azalma olduğu görüldü. Ancak son günlerde trafik yoğunluğuyla birlikte tepe çakarı kullanan çok sayıda aracın emniyet şeritlerini işgal etmeye, diğer sürücüleri sıkıştırmaya başladığı görüldü.

İstanbul'da sürücülerin 'çakar kabusu' bitti derken, bu kez tepe lambası takan araçların sıkıntısı yaşanmaya başladı.

İstanbul'un bir çok noktasında tepe bölgesinde ışıklı sistem bulunan araçları takip etti. Sürücülerin, trafik sıkışıklığını atlatmak için ışıklı uyarı sistemini kullandığı kameralara yansıdı.

'Çakar dönemi' bitti: İstanbul'da polis yaka kamerasıyla takip ediyor
GÜNDEM
'Çakar dönemi' bitti: İstanbul'da polis yaka kamerasıyla takip ediyor

Yakalanan sürücüye ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili denetimlerine ise devam ediyor.

İstanbul'da sürücülerin 'çakar kabusu' bitti derken, bu kez tepe lambası takan araçların sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Kamuda 'çakar lamba' kısıtlaması resmen başladı: Sadece 29 makam kullanabilecek
GÜNDEM
Kamuda 'çakar lamba' kısıtlaması resmen başladı: Sadece 29 makam kullanabilecek

15 Temmuz Şehitler köprüsü Altunizade'de denetim yapan ekipler, tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Denetimler sırasında tepe lambası kullanan araçlar durduruldu. Koruma kararı ve tepe lambası kullanma izni olmadığı halde kullanan bir sürücü ile aracın sahibine ayrı ayrı bin 228 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü "Koruma polisimiz yanımızda olmadığı için ceza uygulandı" iddiasında bulundu.

Koruma kararı ve tepe lambası kullanma izni olmadığı halde kullanan bir sürücü ile aracın sahibine ayrı ayrı bin 228 lira para cezası kesildi.

Kimler 'çakar' kullanabiliyor

Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen "devletin en üst protokolü"nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta, çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi (f) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.

Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Bu araçlar ancak tehdit veya görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.

Çakarın yeri değişti çilesi tekrar başladı
FOTOĞRAF 9
Title
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba düzenlenmesi, 1 Kasım 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. Uygulamayla meslek kuruluşları, üniversiteler ve kamudaki üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar tabir edilen ışıklı uyarı işaretleri yasaklandı.
Title
Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi.
Title
Yeni düzenlemenin ardından yetkisiz çakar kullanımında bir süre azalma olduğu görüldü. Ancak son günlerde trafik yoğunluğuyla birlikte tepe çakarı kullanan çok sayıda aracın emniyet şeritlerini işgal etmeye, diğer sürücüleri sıkıştırmaya başladığı görüldü.
Title
İstanbul'un bir çok noktasında tepe bölgesinde ışıklı sistem bulunan araçları takip etti. Sürücülerin, trafik sıkışıklığını atlatmak için ışıklı uyarı sistemini kullandığı kameralara yansıdı.
Title
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili denetimlerine ise devam ediyor.
Title
15 Temmuz Şehitler köprüsü Altunizade'de denetim yapan ekipler, tepe lambası açık olan sürücülere kimlik ve koruma kararı belgesi kontrolü yaptı. Denetimler sırasında tepe lambası kullanan araçlar durduruldu. Koruma kararı ve tepe lambası kullanma izni olmadığı halde kullanan bir sürücü ile aracın sahibine ayrı ayrı bin 228 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü Koruma polisimiz yanımızda olmadığı için ceza uygulandı iddiasında bulundu.
Title
Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen devletin en üst protokolünde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlar ile bu makamların korumasından sorumlu koruma araçlarında ışıklı uyarı sistemleri kullanılabilecek. Bu araçlar dışında hiçbir araçta, çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.
Title
Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesi (f) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ve kolluk birimlerine ait sivil araçlarda sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi bulunabilecek. Bu araçlarda da tepe lambası bulunması sürekli geçiş üstünlüğü hakkı sağlamayacak.
Title
Zorunlu hallerde çakar kullanımı en az 150 metre önceden başlayacak. Bu araçlar ancak tehdit veya görev durumunun ortaya koyacağı zorunlu hallerde en az 150 metre önceden duyulabilir şekilde ışıklı ve sesli uyarı sisteminin birlikte kullanılmasıyla kanunun öngördüğü geçiş üstünlüğü hakkından faydalanabilecek.
Çakarın yeri değişti çilesi tekrar başladı
İstanbul'da sürücülerin 'çakar kabusu' bitti derken, bu kez tepe lambası takan araçların sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Çakar gitti yeni çile başladı

'Çakar' gitti yeni çile başladı

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