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Çakarlar söndü

Trafikteki 14 bin aracın çakarları söküldü. 23 bin olan çakarlı araç sayısı sıkı denetimler sonucu 9 bine kadar düşürüldü. Görev dışı çakar çalıştıran resmi araçlara da cezai işlem uygulandı. Bin 2 TL ceza kesilen sivil araçlar 3 kez yakalandığında trafikten men edilirken, sürücüsünün ehliyetine de el koyuluyor.

Haluk Karakaya Yeni Şafak
14 bin aracın çakarı söküldü.
14 bin aracın çakarı söküldü.

İçişleri Bakanlığı trafiği olumsuz etkileyen çakar lamba kullanımı denetimlerini sıklaştırdı. 2017 eylül ayında yayınlanan genelge sonrası gerçekleştirilen denetimler ve getirilen ağır yaptırımlarla, çakar kullanan araç sayısı 23 binden 9 bine düştü. İzinsiz şekilde yaklaşık 14 bin araçta takılı olan çakar lambalar söküldü.

RESMİ ARAÇLARA DENETİM

Denetimlerde izinsiz çakar takan araçların yanı sıra çakar kullanan resmi araçlar da kontrol altına alındı. Resmi plakalı olup çakarlı olan araçların, aracın görev emrinin olup olmadığı, nereye gideceği ve belirttiği güzergahta yer alıp almadığı gibi soruların cevabını içeren “resmi taşıt denetleme formu” bulunmayan araçlara da işlem uygulandı.

CEZA BİN 2 TL’YE YÜKSELDİ

Uygulamanın yürürlüğe girmesinden önce çakarlı sivil araç sahiplerine 108 TL cezai işlem uygulanırken; trafik mevzuatında yapılan son düzenlemelerle bu ceza bin 2 TL’ye çıkarıldı. Sivil araçların 3 defa polis uygulamasına takılması durumunda araç trafikten men edilirken, sürücünün de ehliyetine el koyuluyor.

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