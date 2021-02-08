Çakarlı 117 araç trafikten men edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılında İstanbul geneli polis sorumluluk alanında, bulunan çakarlı araçlara yönelik yapılan uygulama ve denetimlerin istatistiklerini yayımladı.

İstanbul Emniyetinden paylaşılan istatistiğe göre; Karayolları Trafik Kanunu (KTK’nın 26/2 Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) maddesine göre yapılan araç denetimlerinde 2020 yılında çakar kullanan bin 275 araca cezai işlem uygulanırken, 2021 yılı 1 Ocak’tan günümüze kadar 177 araca çakar lamba kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

2020 yılında 107 araç men edildi

Bir yıllık süre içinde 3 defa, KTK’nın 26/2 maddesini ihlal eden araçlara ise 15 gün süreyle trafikten men edildiği duyuruldu. 2020 yılı boyunca 107 araç trafikten men edilirken, 2021 yılı 1 Ocak’tan günümüze kadar ise, 10 taşıtın trafikten men edildiği kaydedildi. Trafikte çakar, ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları kullandığı belirtilen toplam 117 aracın trafikten men edildiği belirtildi.

REKLAM

GÜNDEM 'Çakar lamba' kısıtlaması yarın başlıyor: Yetkisiz kullananlara 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek

GÜNDEM Çakarlılar emniyet şeridinde, sürücüler isyanda

OYNAT 00:59 Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesti. Ve iddiaya göre bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olaydan önce her şeyi kayda aldı. Muhammet Enes Uysal olduğu öne sürülen saldırgan, küfür edip tehdit savurduğu videoda 'Polise versen ne olacak' diyerek de meydan okudu. Ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder