Gündem Çakarlı 117 araç trafikten men edildi
3. SAYFA

Çakarlı 117 araç trafikten men edildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, geçen yıl ve bu sene trafikte usulsüz çakar lamba kullanarak trafiğe çıkan araçlara uygulanan cezaları açıkladı. Bu kapsamda, 2020 yılında çakar kullandığı tespit edilen bin 275 araca cezai işlem uygulanırken, 107’si 2020 yılında, 10’u da bu yılın ilk bir ayında olmak üzere toplam 117 olmak aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2020 yılında İstanbul geneli polis sorumluluk alanında, bulunan çakarlı araçlara yönelik yapılan uygulama ve denetimlerin istatistiklerini yayımladı.

İstanbul Emniyetinden paylaşılan istatistiğe göre; Karayolları Trafik Kanunu (KTK’nın 26/2 Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) maddesine göre yapılan araç denetimlerinde 2020 yılında çakar kullanan bin 275 araca cezai işlem uygulanırken, 2021 yılı 1 Ocak’tan günümüze kadar 177 araca çakar lamba kullanmaktan işlem yapıldığı bildirildi.

2020 yılında 107 araç men edildi

Bir yıllık süre içinde 3 defa, KTK’nın 26/2 maddesini ihlal eden araçlara ise 15 gün süreyle trafikten men edildiği duyuruldu. 2020 yılı boyunca 107 araç trafikten men edilirken, 2021 yılı 1 Ocak’tan günümüze kadar ise, 10 taşıtın trafikten men edildiği kaydedildi. Trafikte çakar, ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları kullandığı belirtilen toplam 117 aracın trafikten men edildiği belirtildi.

'Çakar lamba' kısıtlaması yarın başlıyor: Yetkisiz kullananlara 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek
GÜNDEM
'Çakar lamba' kısıtlaması yarın başlıyor: Yetkisiz kullananlara 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek

Çakarlılar emniyet şeridinde, sürücüler isyanda
GÜNDEM
Çakarlılar emniyet şeridinde, sürücüler isyanda

Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası
OYNAT 00:59
Trafikte çakarlı araç dehşeti: Yol kesip adam yaraladı iddiası
İstanbul Hadımköy'de çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesti. Ve iddiaya göre bir kişiyi bıçakladı. Bıçaklanan sürücü olaydan önce her şeyi kayda aldı. Muhammet Enes Uysal olduğu öne sürülen saldırgan, küfür edip tehdit savurduğu videoda 'Polise versen ne olacak' diyerek de meydan okudu. Ekipler, araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 araca 126 bin TL ceza kesildi
EKONOMİ
İstanbul'da ilk gün bilançosu: 63 araca 126 bin TL ceza kesildi
Abone Ol Google News
Vaka sayısında korkutan yükselme

Vaka sayısında
korkutan yükselme

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Haftanın kapanışı Malatyada

Haftanın kapanışı Malatya'da

​Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
Muharrem İnceye günaydın diyorum

Muharrem İnce'ye
'günaydın' diyorum

​AK Partili Turan'dan dikkat çeken yorum.
Elon Musk Bitcoin'i uçurdu

Elon Musk Bitcoin'i uçurdu

​Bu kez de Tesla 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldı.
Görenler şaşkına dönüyor

Görenler şaşkına dönüyor

Bir tarafı kar kış diğer tarafı ise bahar bahçe.

Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı AK Parti il kongrelerine sesleniyor.

Mutant virüs paniği

Mutant virüs paniği

​İstanbul'dan ziyarete geldi, evler tek tek karantinaya alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.