Gündem Çakarlı düğün konvoyunda trafiği durdurup halay çekenlere ceza yağdı
İSTANBUL

Çakarlı düğün konvoyunda trafiği durdurup halay çekenlere ceza yağdı

Beyoğlu'nda çakarlı araçlarla düğün konvoyu yapan ve trafiği durdurup halay çeken kişiler, polis ekiplerince tespit edildi. Trafik polisi araçlarından inerek halay çeken Mahmut L., Hamza K. ve Ahmet Emre K.’ya toplam 4 bin 430 lira para ceza yazdı.

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Haber Merkezi DHA
Çakarlı düğün konvoyunda trafiği durdurup halay çekenlere ceza yağdı
Çakarlı düğün konvoyunda trafiği durdurup halay çekenlere ceza yağdı.

Beyoğlu'nda çakarlı araçlarla düğün konvoyu yapan ve trafiği durdurup halay çeken kişiler, polis ekiplerince tespit edildi. Trafik polisi araçlarından inerek halay çeken Mahmut L., Hamza K. ve Ahmet Emre K.’ya toplam 4 bin 430 lira para ceza yazdı.

TRAFİĞİ DURDURUP HALAY ÇEKTİLER


Beyoğlu’nda geçen cuma günü düğün konvoyu oluşturan bir grup, trafiğin ortasında araçlarını durdurarak aşağı inip halay çekti. Dakikalarca cadde ortasında halay çeken grup daha sonra araçlarına binerek devam etti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde konvoydaki bazı araçlarda da çakar olduğu görüldü.

4 BİN LİRA CEZA


Görüntülerin paylaşılmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 34 MMK 03 plakalı aracın sürücüsü Mahmut L., 34 VYS 23 plakalı aracın sürücüsü Hamza K. ve 34 CFU 465 plakalı araç sürücüsü Ahmet Emre K. isimli 3 kişiyi tespit etti. Ekipler Mahmut L.’ye ve araç sahibine ‘usulsüz çakar-siren tertibatı kullanmak’ suçundan bin 823 lira ceza yazdı. Polis, Hamza K.'ye ‘yüksek sesle müzik’ ve ‘yol üzerinde yaya olarak trafiği tehlikeye düşürme’ maddelerinden 196'şar lira, Ahmet Emre K.’ye ise ‘duraklama’ ve ‘yaya olarak trafiği tehlikeye düşürme’ maddelerinden 196'şar lira ceza yazdı. 3 kişiye toplam 4 bin 430 lira ceza yazıldı.

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