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Çakarlı gelin aracı denetimden kaçamadı

İstanbul Bahçelievler’de çakarlı aracı düğün arabası yapan şahıs ile düğünde insanların hayatını tehlikeye atarak dirift yapan sürücü sosyal medya üzerinden yapılan denetimlerde yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Çakarlı gelin aracı denetimden kaçamadı
Çakarlı gelin aracına ceza kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri sosyal medya paylaşımları üzerinde yapmış olduğu denetimlerde, 31 Ekim günü Bahçelievler Sanayi Caddesi üzerinde bir aracın çakar-siren tertibatı ile gelin arabası yapıldığı, bir başka aracın da drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü düğün konvoyu görüntülerinin sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine yapılan araştırmada, çakar sistemi takılı 34 VG 9239 plakalı araç sürücüsü Ali Berk B. ve dirift yapan 06 SL 328 plakalı araç sürücüsü Hasan Özgür Y. yakalandı.

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Gözaltına alınan, 34 VG 9239 plakalı araç sürücüsü Ali Berk B. ’e “Çakar-siren tertibatlı araç kullanmak” maddesinden bin 339 TL, “Karayolu üzerinde yasaklanan yerde duraklama yapmak” maddesinden 144 TL olmak üzere toplam bin 483 TL para cezası kesildi. Hasan Özgür Y. ’ye ise, drift maddesinden 6 bin 700 TL idari para ceza uygulandı. Hasan Özgür Y. ’ın sürücü belgesine 60 gün geçici olarak geri alındı. 06 SL 328 plaka sayılı araç ise, 60 gün süreyle trafikten men edildi.


  • Ayrıca, Hasan Özgür Y. isimli şahıs “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan hakkında adli işlem yapılmak üzere Bahçelievler Yenibosna Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

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