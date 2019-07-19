Çakma kabineyi o isim hazırlamış

Sosyal medyaya düşen yeni kabine listesinin sırrı çözüldü. Kamuoyunu uzun süre meşgul eden listenin Turkcell’in görevden alınan eski CEO’su Kaan Terzioğlu’nun yakın adamı İbrahim Bayram tarafından hazırlanarak servis edildiği öne sürüldü.

Kaan Terzioğlu

HAYALİ KABİNE LİSTESİ

23 Haziran seçimleri sonrasında sosyal medyada bazı bakanların değişeceği iddia edilerek yeni kabine listesi servis edilmişti. Listede hala görevdeki mevcut bakanlardan 13’ünün yerine yeni isimler yazılmıştı. Bu isimlerden birisi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ydı. Listede bu bakanlık için Turkcell yönetiminden uzaklaştırılan şirketin eski CEO’su Kaan Terzioğlu’nun adı yer alıyordu.

YAKIN ADAMI SERVİS ETTİ

Yayınlandığı dönemde Ankara’da konuşulan ana gündem maddelerinden birisi olan listenin sırrı çözüldü. İddiaya göre liste, görevden Turkcell’le yolları ayrıldıktan sonra bir şirketle anlaşarak Yunanistan’a yerleşen Terzioğlu adına yine onunla birlikte görevden alınan İbrahim Bayram tarafından dolaşıma sunuldu. Bayram bununla da kalmadı, Terzioğlu adını unutturmamak için medya organlarını da yanlış yönlendirecek bilgiler servis etti. Turkcell yönetiminden uzaklaştırılan Bayram, son manipülasyona 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde imza attı.

15 TEMMUZ MANİPÜLASYONU

15 Temmuz gecesi Turkcell’de darbecilere karşı gösterilen direnişi Kaan Terzioğlu’na mal etmeye çalışan Bayram, bu yönde yanlış bilgiler servis etti. Terzioğlu’nun adını gündemde tutmak için yazılan senaryo asılsız çıktı. Darbe girişiminin yaşandığı tarihte Kaan Terzioğlu’nun Yunanistan’da olduğu, o gece Turkcell’deki tüm hassas operasyonların şirket yönetimi tarafından yürütüldüğü ortaya çıktı.

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