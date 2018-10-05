Adana'daki çakma Polat Alemdar yakalandı Çakma Polat Alemdar'a suçüstü Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 9 yıl önce avukatı dizlerinden vuran ve 3 yıl önce 8 yıl hapis cezası alan bir kişi Adana polisi tarafından yakalandı. Firarinin sosyal medyada Kurtlar Vadisi dizisi başrol karakteri Polat Alemdar'ın fotoğrafına montajla kendi yüzünü yerleştirdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi 05 Ekim 2018, 09:20 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, 09:31 IHA