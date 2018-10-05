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Adana'daki çakma Polat Alemdar yakalandı

Çakma Polat Alemdar'a suçüstü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 9 yıl önce avukatı dizlerinden vuran ve 3 yıl önce 8 yıl hapis cezası alan bir kişi Adana polisi tarafından yakalandı. Firarinin sosyal medyada Kurtlar Vadisi dizisi başrol karakteri Polat Alemdar'ın fotoğrafına montajla kendi yüzünü yerleştirdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi IHA
Yüzünü fotomontajla Kurtlar Vadisi afişine koyan zanlı polislerce yakalandı.
Yüzünü fotomontajla Kurtlar Vadisi afişine koyan zanlı polislerce yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Mart 2009’da Tufanbeyli ilçesinde Avukat Tolga Köklü, akaryakıt istasyonunun sözleşmeye aykırı olarak kaçak yakıt ve LPG sattığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Davayı takip etmek için duruşma günü ilçeye giden avukat Köklü, duruşmadan sonra iş yeri sahibi Hasan Gezen (31) tarafından dizlerinden kurşunlandı. Yaralanan avukat hastanede tedavi altına alınırken Gezen, olaydan sonra kayıplara karıştı.

Teslim olmak yerine firari yaşamaya başladı

  • Bir süre sonra yakalanan ve ‘yaralama’ suçundan tutuksuz yargılanan Hasan Gezen, 3 yıl önce sonuçlanan davada 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gezen teslim olmak yerine firari yaşamaya başladı.Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüyü yakalamak için harekete geçti. Polis, Hasan Gezen’in Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde olduğunu tespit etti.

Fotomontajla yüzünü Kurtlar Vadisi afişine koymuş

Polis, firariyi 01 EGZ 01 plakalı otomobiline bindiğini görünce takip etmeye başladı. Hasan Gezen, aracı Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde park ettiği sırada yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gezen, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

  • Öte yandan, Gezen'in sosyal medyada Kurtlar Vadisi posterinde dizinin başrol oyuncusu Polat Alemdar’ın fotoğrafı yerine kendisinin fotoğrafını fotomontajla yerleştirdiği görüldü.

Firari çakma Polat yakalandı
GÜNDEM
Firari çakma Polat yakalandı

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