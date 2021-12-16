Çakmakla oynayan çocuk evi ateşe verdi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-682. Sokakta bulunan bir gecekonduda saat 13.30 sıralarında, iddiaya göre çakmakla oynayan bir çocuğun eşyaları tutuşturması üzerine yangın çıktı.

Avcılar'da, küçük bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi

Avcılar'da, küçük bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

"ÇAKMAKLA OYNARKEN TUTUŞTURMUŞ"

Kardeşinin evi yanan Gökay Civalı, "Benim kardeşimin evi. Ufak bir çocuğu var. Çakmakla oynarken, tutuşturmuş. İtfaiye gelene kadar ev gitti. Aldık hortumu yardım ettik. Anca bu kadar kurtarabildik" dedi.

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