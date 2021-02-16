Gündem Çaldığı silahları sosyal medyada tanıtan şüpheli gözaltına alındı
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Çaldığı silahları sosyal medyada tanıtan şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da sosyal medyada canlı yayın yaparak çaldığı silahları teşhir eden Eren B, polis ekiplerince kaldığı otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Eren B.
Eren B.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde ruhsatsız silah bulunduran veya silahları sosyal medyadan teşhir eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, Eren B'nin canlı yayında bazı silahların tanıtımını yaptığı belirlendi. Bahçelievler'de bir otelde kaldığı tespit edilen Eren B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İnşaat sahibinin silahlarını çalmış

Otel odasında yapılan aramada bir pompalı tüfek, tüfeğe ait 27 dolu fişek, bir tabanca ve tabancaya ait 50 adet fişek ele geçirildi.

Eren B'nin Kocaeli'de inşaat işinde çalıştığı ve burada inşaat sahibinin silahları ile beraber bilgisayarını çaldığı saptandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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