Gündem Çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştirip satan çeteye 6 ilde operasyon
ANKARA

Çaldıkları araçların şasi numaralarını değiştirip satan çeteye 6 ilde operasyon

Çaldıkları araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek satışa çıkaran çeteye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 6 ilde aynı anda düzenlenen 'Kermes' isimli operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 16 çalıntı otomobile ise el konularak emniyet genel müdürlüğünün parkına çekildi.

Haber Merkezi İHA
16 çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobile el konuldu.
16 çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobile el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde oto hırsızlarının çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını yurt dışından aynı renk, özellik ve modelde getirdikleri araç şasi ve motor numaralarıyla değiştirerek vatandaşlara sattıklarını belirledi.

16 çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobile el konuldu.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından takip altına alınan çete üyeleri Ankara merkezli olmak üzere Antalya, İstanbul, Sakarya, Kırşehir ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 16 adet çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş olduğu tespit edilen araçlara el konuldu.

ÇOK SAYIDA OTO PARÇASI BULUNDU

Polis çalınan otomobillerin şasi ve motor numaralarının değiştirilip parçalara ayrıldığı mekanda yaptığı aramalarda çok sayıda oto parçası bulundu. Ele geçirilen parçalar arasında lüks araçlara ait motor aksamları gözden kaçmadı.

16 çalıntı, şasi ve motor numaraları değiştirilmiş otomobile el konuldu.
Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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