Çalışanları da Kılıç’a karşı

2017 yılı Aralık ayında çıkarılan KHK ile belediyede çalışan taşeron işçiler 1 Nisan 2018 itibarıyla belediye şirketine geçirilerek kadrolu oldu. Sendika ile belediye arasında yapılan toplu iş sözleşmesi 19 Kasım 2018'de olumlu sonuçlandı. Ancak bir süre sonra Maltepe Belediyesi, işçilerin kazandıkları hakları vermeyeceklerini sendikaya iletti. 3 ay boyunca Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç’la ve yöneticilerle görüşen sendika sonuç alamadı. Seslerini duyurmak isteyen işçiler dün belediye binası önünde toplanarak eylem yaptı ve haklarından vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

Öte yandan, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından kendisi ve bazı kişilere hayali pazar yeri satıldığını iddia eden Soner S., CHP Genel Merkezi önünde intihar girişimde bulundu. Kandırıldığını savunan Soner S., çevredekiler tarafından ikna edildi.

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