Çalışma bilinci virüsü yendi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sınav başarılarına engel olamadı. Bu yıl Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) büyük başarı elde eden Özel İstanbul Bilim Koleji yönetimi okullara verilen zorunlu aranın ilanıyla birlikte hemen kolları sıvadı. Hayata geçirilen Bilim Akademi Online Platformu ile sınıfları adeta evlere taşıyan kurum, çalışmalarının meyvesini LGS’de topladı.

BAŞARIYA YANSIDI

Kolejin İlkokul - Ortaokul Müdürü Özden Yılmaz, “Bir öğrencimiz sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi oldu. Öğrencimizin başarısı bizleri ve ailesini çok mutlu etti. Sınavlarda başarı gösteren tüm öğrencilerin ortak özelliği sistemli, düzenli çalışma gayretinde olmaları” dedi.

Özden Yılmaz

Salgın sürecinde öğrencilerin müfredatın gerisinde kalmaması için canlı ders anlatımları yaptıklarını aktaran Yılmaz, “Online etüdler, soru çözüm dersleri sayesinde akademik bir boşluk oluşmadı. Salgın döneminde velilerimiz ile iletişimimizi aksatmamak adına online veli toplantıları yaptık. Öğrencilerimizin süreçten olumsuz etkilenmemeleri için online rehberlik görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu çalışma bilinci genel sınav başarımıza da yansıdı. Sınava giren 108 öğrencimizden yüzde 1’lik dilimde 6, yüzde 3’lük dilimde 12, yüzde 5’lik dilimde 16 ve yüzde 10’luk dilimde 33 öğrencimiz yer aldı” diye konuştu.

MİZAÇ HARİTALARI ÇIKARILIYOR

Öğrencilerin akademik başarılarının yanında milli ve manevi değerlere sahip olmasını önemsediklerini aktaran Yılmaz, “Okulumuzda her öğrenci ile birebir ilgilenilen bir yapı oluşturduk. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyulan, öğrencinin potansiyeli en iyi şekilde işlendiği öğrencilerimizin kendileriyle yarış halinde olduğu bir okul ortamımız var. Ayrıca mizaç merkezli rehberlik sistemi sayesinde öğrencilerimizin mizaç haritalarını çıkarıp bu haritalara göre mizaca özgü etkinlikler gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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