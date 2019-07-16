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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Cambaz köyünde anıldı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Çengelköy Polis Karakolu’nun önünde şehit ettiği gazetemizin foto muhabiri Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya’da anıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Cambaz
Mustafa Cambaz

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında şehit edilen arkadaşımız Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya’da anıldı. Cambaz’ın ailesi, Gümülcine seçilmiş müftülüğünün desteğiyle şehit gazetecinin doğduğu yer olan Gümülcine’ye bağlı Menetler köyünde mevlit okuttu. Mevlide Türkiye’nin Gümülcine Muavin Konsolosu İbrahim Sakli, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin (DEB) Başkan Yardımcısı Metin Hacıosman ve azınlık kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

BATI TRAKYA TÜRKLERİNE GURUR BIRAKTI

BTTADK Başkanı Şerif, mevlidin ardından yaptığı konuşmada, bir Batı Trakyalı olan Mustafa Cambaz’ın, İstanbul’da FETÖ’nün darbe girişimine karşı mücadele ederken vurularak şehit olduğunu belirterek, “Batı Trakya Türklerine Mustafa bir gurur bıraktı. Aynen Çanakkale’de hayatını kaybeden dedelerimizin bizlere bıraktığı miras gibi” dedi. Şehit Mustafa Cambaz’ın kardeşi Ali Cambaz yaptığı açıklamada, şehit gazetecinin köyünde anılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, “Bunun devamlı hale getirilmesi için çalışıyorum. Bu töreni kendi maddi imkanlarımla da olsa devam ettirmek niyetindeyim” dedi.

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