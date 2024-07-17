Cambaz’ı anmakla kalmıyoruz

Anma programında konuşan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, “Mustafa Cambaz iyi bir insan, iyi bir vatanseverdi. Ülkesi için hem mesleğini yaparken bu duygularla hareket etti hem de son nefesini bu anlayışla teslim etti. Ona çok şey borçluyuz, ona minnettarız. Onu sadece anmakla kalmıyoruz onun değerlerini de diri tutmaya 15 Temmuz direniş ruhunu unutturmamaya gayret ediyoruz” dedi. Albayrak İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk de “Mustafa’yı herkes çok severdi. Her yıl onu anmak için buraya geliyoruz. Allah bir daha yaşatmasın, mesai arkadaşımıza Allah-u Teala’dan rahmet derecesinin ali olmasını diliyoruz. Ömrümüz oldukça her yıl Mustafa abimizin kabrine gelip dua edeceğiz.” diye konuştu.