Cambaz’ı anmakla kalmıyoruz

15 Temmuz gecesi FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında, cuntacılar tarafından Çengelköy'de vurularak şehit edilen Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz mezarı başında anıldı. Cambaz'ın Çengelköy'deki kabri başında İstanbul Fatih Cafer Subaşı İmam Hatibi İsmailağa Kur'an Kursu Hocası Ekrem Korkmaz'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından dualar edildi. Anma programına Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri müdürleri Fatma Demircioğlu Parlar, İdris Saruhan, Mustafa Kahraman, Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk ve çalışma arkadaşları katıldı.
İYİ BİR İNSAN VE VATANSEVERDİ
Anma programında konuşan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, “Mustafa Cambaz iyi bir insan, iyi bir vatanseverdi. Ülkesi için hem mesleğini yaparken bu duygularla hareket etti hem de son nefesini bu anlayışla teslim etti. Ona çok şey borçluyuz, ona minnettarız. Onu sadece anmakla kalmıyoruz onun değerlerini de diri tutmaya 15 Temmuz direniş ruhunu unutturmamaya gayret ediyoruz” dedi. Albayrak İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk de “Mustafa’yı herkes çok severdi. Her yıl onu anmak için buraya geliyoruz. Allah bir daha yaşatmasın, mesai arkadaşımıza Allah-u Teala’dan rahmet derecesinin ali olmasını diliyoruz. Ömrümüz oldukça her yıl Mustafa abimizin kabrine gelip dua edeceğiz.” diye konuştu.