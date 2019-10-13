Gündem Cambazın katillerine ret
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Cambaz’ın katillerine ret

FETÖ’cüler, gazetemiz foto-muhabiri Mustafa Cambaz’ın da şehit edildiği darbe girişimi davasını istinafa götürdü. Kararı yerinde bulup onayan mahkeme, FETÖ’cülere geçit vermedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa Cambaz
Mustafa Cambaz

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz’ın da şehit edildiği Çengelköy Polis Merkezi İşgal Davası ile Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz’da yaşananlara ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararları istinaf mahkemesine götüren FETÖcülere, mahkeme geçit vermedi. Mahkeme karar metninde, “Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşılmış ve ileri sürülen başkaca istinaf nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa rastlanmamıştır” denildi.

Davanın 51. duruşmasında mahkeme başkanı Ömer Günaydın, “Kararda önce yasaları, sonra da vicdani kanaati ön plana koyduk” diye konuşmuştu.

PİŞMANLIK BEYANINDA BULUNULDU

Kararda, nitelikli kasten yaralama eylemlerine karışan sanıklar Aykut Satmaz, İbrahim Küçükbostan ve Sadık Atıcı’nın yargılama sürecindeki fiili davranış ve savunmalarına dikkat çekilerek pişmanlığı gösterir beyanda bulunulduğu belirtildi. Buna istinaden mahkeme, bu sanıkların ayrı ayrı 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, SEGBİS vasıtasıyla kaydedilen savunmalara ilişkin olarak, bilirkişiye ödenen ücretlerin yargılama gideri olarak sanıklara yüklenemeyeceğini belirtti. Kararda, 355 milyon 236 bin 90 TL’lik SEGBİS giderinin 303 milyon 314 bin 90 olarak düzeltilmesini ve istinaf başvurularının esastan reddedilmesine hükmetti. ,

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CEZA YAĞMIŞTI

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz’da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi’nin işgaliyle burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14’ü eski polis, 114 sanığın yargılandığı davada, eski albaylar Muammer Aygar ve Mürsel Çıkrıkçı, toplam 9 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin sekiz yüz beşer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 26 sanığı “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 8 sanığa da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, bu sanıkların pişmanlıklarını gösteren beyanda bulunmaları nedeniyle cezalarını müebbet hapse indirdi.

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