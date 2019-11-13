Cambazlar teleferiği sezon için hazırlıyor

Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ’a alternatif ulaşımı sağlayan teleferik bakıma girdi. Şehirden 2 bin, zeminden ise yer yer 165 metre yükseklikten geçen hat üzerindeki direklerin tepesinde çalışan bakım işçileri, adeta ölüme meydan okuyor. Hazan mevsiminin en güzel günlerini yaşayan Uludağ’da cambazları aratmayan işçilerin direkler üzerindeki itinalı çalışmaları drone ile görüntülendi.

UZMAN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli, 9 kilometre ile dünyanın sayılı Türkiye’nin en uzun teleferik hattı olan Bursa Teleferik AŞ’de bakım çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Yaklaşan kayak sezonu öncesi bakıma alınan teleferikte her birinin yüksekliği 50 metreye yakın 45 direk ve 144 kabin tek tek kontrol edilip üst düzey güvenlik tedbirleri alınarak bakımları yapılıyor. Uludağ’a daha emniyetli çıkılabilmesi için başlatılan bakım çalışmasında sadece eğitimli ve sertifikalı personel görev alıyor. Halk arasında Kaynana Çukuru olarak ifade edilen bölgede zeminden yüksekliği 165 metreyi bulan hatta adeta dans edercesine çalışan ekipler, izleyenlerin başını döndürüp kendilerine hayran bırakıyor.

165 METREDE BAKIM ÇALIŞMASI

Makine Mühendisi Yavuz Serkan Karakoç, “Teleferiğin 25 adet direğinin bakımını yapıyoruz. Bakımları 2 hafta şeklinde programladık. İlk hafta arkadaşlar direklerin yağına ve makara aşınmalarına bakıyorlar. Daha sonrada hattın güvenliği için sistemin çalışmasını kontrol edecekler” dedi.

Yerden yüksekte çalışan bakım işçileri için her türlü iş güvenliği tedbirini aldıklarını belirten Karakoç, “Kaynana çukuru diye bilinen bir bölge var. Buradaki direklerimiz yerden 165 metre yüksekte, lakin arkadaşlarımız zor şartlarda bu işin üstesinden gelmeye çalışıyorlar. Bütün arkadaşlarımızın yüksekte çalışma belgesi var. İş güvenliğine uygun bir şekilde kıyafetlerini giyip kemerlerini, baretlerini takıp çalışıyorlar. Arkadaşlarımız her türlü donanıma sahipler” dedi.

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TÜRKİYE’NİN EN UZUN HATTI

Gelişen teknoloji ile birlikte sitemi her yıl modernize ettiklerini ifade eden Karakoç, “Eski sistemde elektrik kesintilerinde sıkıntılar yaşanıyordu. Yeni sistemde ise elektrik kesintilerinde 5 dakika içerisinde jeneratörler devreye giriyor. Jeneratörde aksilik olursa kendi bünyesinde hazır olan dizel motorlar devreye girerek hiç bir şekilde yolcular kabinde kalmıyor. Sistem 144 kabinden oluşuyor. Kabinlerin her biri 8 kişilik ve 9 kilometrelik hat uzunluğu ile dünyada sayılı durumda. Türkiye’de ise en uzun teleferik hattı” diye konuştu.

Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki yarım saatlik teleferik yolculuğu, yerli ve yabancı turistlere doğa ile iç içe hazan mevsiminin tüm renklerini izleme fırsatı sunuyor. Karın yağmasıyla birlikte talebin had safhaya çıktığı teleferik turist akınına uğrarken, her kış dönemimde özellikle sömestr tatillerinde istasyon önünde uzun kuyruklar oluşuyor.