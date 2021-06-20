Gündem Cami avlusunda erkek cesedi bulundu
ELAZİĞ

Cami avlusunda erkek cesedi bulundu

Elazığ’da bir caminin avlusunda hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Şahsın cansız bedeni, savcı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Cami avlusunda erkek cesedi bulundu
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Merkeze bağlı Rüstempaşa Mahallesi Billur Sokak’ta bulunan Rüstempaşa Camisi’nin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, avluda hareketsiz duran şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

  • Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen sağlık ekipleri de şahsın öldüğünü belirledi. Polisin incelemesinde şahsın 23 yaşında iki çocuk babası T. Ş. olduğunu tespit etti. Şahsın cansız bedeni, savcı incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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