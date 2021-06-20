Cami avlusunda erkek cesedi bulundu

Spor

Galip gelip bekleyeceğiz

Türkiye, bugün Bakü’de İsviçre ile karşılaşacak. Milliler bu maçtan galip ayrılırsa, diğer gruplardaki maçların sonuçlarına göre bir üst tura yükselebilir. Yenilgi ve beraberlik halinde ise turnuvaya veda edeceğiz.