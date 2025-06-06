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Cami imamı kurban kestikten sonra hayatını kaybetti

Cami imamı kurban kestikten sonra hayatını kaybetti

19:376/06/2025, Cuma
G: 6/06/2025, Cuma
IHA
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58 yaşındaki imamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
58 yaşındaki imamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da cami imamı, kurban kestikten sonra evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 58 yaşındaki imam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Bucakoluk Cami İmamı Hasan Kollu (58), Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesimi sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Bucakoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami imamı Hasan Kollu, bayramın ilk gününde kurbanını kestikten kısa süre sonra aniden fenalaştı. Durumu fark eden ailesi, ilk müdahaleyi yaparken 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kollu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kollu'nun cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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