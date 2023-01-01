|
Gündem

Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatörden geri vites: Ben de Müslüman'ım yaptığımdan pişmanım

İstanbul'da çantasında içkiyle camiye giren şahıs, alkol şişesiyle fotoğraf paylaşıp, "Allah ile dertleştim biraz" notuyla Reddit hesabından paylaşmıştı. İslami değerlere alenen hakaret eden şahsın görüntülerine ise Yeni Şafak ulaşmıştı. Kısa sürede infiale neden olan görüntülerin ardından gözaltına alınan şahıs tutuklanmıştı. Provokatörün ifadelerinde yeni detaylar ortaya çıktı. Dini değerleri aşağılamak gibi bir derdi olmadığını belirten, S.Y.Ö, "Ben Müslüman bir insanım. Yaptığımdan dolayı pişmanım" ifadelerini kullandı.

14:41 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatör ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Camide alkol fotoğrafı paylaşan provokatör ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

İstanbul'da camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli, hakimlikteki ifadesinde, amacının saygısızlık yapmak olmadığını belirterek, beklediğinin üzerinde etkileşim alınca hatasını anladığını ve paylaşımını sildiğini kaydetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada, Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'nde alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle yakalanan, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan S.Y.Ö'nün ifadelerine yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

'Ben Müslüman bir insanım'

Zanlı S.Y.Ö, emniyetteki ifadesinde, "Ben Müslüman bir insanım. Kimsenin dini ile dalga geçmek, aşağılamak gibi bir derdim yoktu. Bu paylaşımın bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum. Yaptığımdan dolayı pişmanım." savunmasında bulundu.

'Olayın buralara kadar geleceğini düşünmemiştim'

Şüpheli, hakimlikte verdiği ifadesinde ise alkol etkisinde böyle bir şey yaptığını, amacının saygısızlık ve dine hakaret etmek olmadığını dile getirdi. Son 1 yıldır dinle ilgili kafasında bazı soru işaretlerinin bulunduğunu anlatan S.Y.Ö, şu ifadeleri kullandı: "Ailem ile de bu konuda çok sert tartışmalar yaşadım. Çünkü ailem çok muhafazakar bir ailedir. Buna tepki olarak içimde dine karşı bir nefret oluştu. Bu nedenle paylaşım yaptım. Amacım saygısızlık yapmak değildi fakat beklediğimin üzerinde bir etkileşim alınca hatamı anladım ve paylaşımımı sildim.

'Olayın buralara kadar geleceğini düşünmemiştim'

Kararsız bir yapım var, bu nedenle gelgitli bir dönemim oldu. Ailemin tavrı da beni buna sürükledi. Böyle bir paylaşım yüzünden ülke ayağa kalktı. Olayın buralara kadar geleceğini düşünmemiştim. Türk vatandaşların fazla kullandığı bir uygulama olmadığını düşündüğüm için böyle bir paylaşım yaptım. Bunu bu kadar yayan ben değilim."



#İstanbul
#Ataşehir
#Kanuni Sultan Süleyman Camisi
#alkol
#cami
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin saatlik ek ders ücretleri ne kadar arttı?