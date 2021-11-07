​Camide sanat başkadır​

LATİFE BEYZA TURGUT

29 Ekim’de bir dolu programla açılan Atatürk Kültür Merkezi’nin ardından 30 Ekim’de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılışını yaptığı ve 15 gün sürecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile Taksim, İstanbul’da kültür sanatın kalbi olarak atmaya devam ediyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Mirasın İzinde” programı, 14 Kasım tarihine dek sürecek etkinliklerden yalnızca biri. Taksim Camii, Taksim Maksemi ve Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere üç farklı mekanda hazırlanan etkinlikte geleneksel sanatlar sergileri, söyleşiler, atölyeler ve imza günleri gerçekleştiriliyor.

MAKSEM GİRİŞİNDE HÛ ABİDESİ

Taksim Camii Maksem girişine yerleştirilen Hû Abidesi, 2.30 metrelik heybetiyle kültür yolu üzerinde ziyaretçileri karşılayan ilk eser. Hattat Levent Karaduman’ın tamamen el işçiliğiyle, HÛ kelimesi merkezinde ürettiği eser, geleneksel sanat unsurlarını tablo ve levha formundan alıp güncel ve minimalist bir yaklaşımla dönüştürülmüş. Abidenin hemen arkasında başlayan koridor ise “İslam Mimarisinde Camii” isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Camileri, “İslam medeniyetinin mimari sanatının üst seviyede vücut bulmuş hali” olarak nitelendiren sergide farklı coğrafya ve kültürlere ait camilerden fotoğraflar ziyaretçilere sunuluyor.

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LÜTFEN AYAKKABILARINIZI ÇIKARINIZ

Taksim Camii Kültür Merkezi’nde Geleneksel Sanatlar Derneği’nin katkıları ile düzenlenen Selçuklu Sergisi, Taksim Camii 1. katta festivale dahil oluyor. Taksim Camii’nin hemen alt katında bulunan çok amaçlı salon, Taksim Camii Kültür Merkezi’ne ait olarak sanatseverlere ayrılmış. Alışık olduğumuz sergi salonları ve galerilerden farklı olarak tahsis edilen salon, cami içerisinde yer alması sebebiyle boydan boya halılar ile kaplı. Farketmeden ayakkabılarınız ile girecek olursanız, güler yüzlü sergi görevlileri size uyarıyor. Birbirinden kıymetli eserlerin bulunduğu sergide ayakkabısız gezmek belki de eser başında durduğunuz süreyi uzatıyor.

Sergide, Selçuklu döneminden ilhamla yeniden yorumlanan 74 farklı yeni eser yer alıyor. Emine Kıran, Hüseyin Gündüz, Faruk Taşkale, Özden Aydın, Nezihe Kamacı, Zeliha Yücel ve Suna Koçal, sergide eserleri yer alan sanatçılar arasında. Sergi, cuma günleri hariç, festival boyunca burada ziyaret edilebilir.

GELENEĞİN KÜPLERİ

Taksim Camii Kültür Merkezi’nden taşan etkinliğin bir diğer mekanı ise AKM. Cahide Erel, Günseli Kato, Gürcan Mavili, Hikmet Barutçugil, Mehmet Koçer, Savaş Çevik, Semih Irteş ve Şehnaz Biçer gibi usta isimlerin, geleneksel sanatlardan hat, ebru, tezhip, minyatür, çini, seramik, cilt ve kalemişi kullanılarak biçimlendirdiği eserleri “Geleneğin Küpleri Sergisi”nde sanatseverlerin ilgisine sunuluyor.

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Dopdolu bir etkinlik takvimi

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali süresince “Mirasın İzinde” kapsamında her gün Elmas Altun ile hat, Ridvan Özalp ile kaligrafi, Gülay Kıran ile taş baskı ve Uğur Taşatan ile ebru atölyeleri Taksim Camii Kültür Merkezi içerisinde gerçekleştiriliyor. Atölyelere katılım ise ücretsiz.

Kültür merkezi, sergi ve atölyelerin yanında yedi farklı kıymetli söyleşiye de ev sahipliği yapıyor. Abdullah Oğuzhanoğlu “İslam Mimarisinde Cami Tezyini”, Ahmet Akcan “Sanat Eserinde Telif Hakları”, İhsan Açık “Yeni Cami Tasarımları”, Prof. Dr. Safa Yeprem “Yahudi, Hristiyan ve Müslümanlarda Dini Müzik” ve Aras Neftçi “İslam Mimarisinde Cami” gibi söyleşilerin geride bırakıldığı etkinlikte gelecek söyleşiler ise şunlar:8 Kasım’da Muhammet Bayram “Sanat Faaliyetlerinde Vergilendirme” ve 13 Kasım’da Mimar Belma Poturnak, hattat Davut Bektaş, nakkaş Adem Turan “Taksim Camii Mimarisi ve Tezyini”

Ayrıca 12 Kasım’da Taksim Camii Kültür Merkezi’nin çok amaçlı salonunda Salâdır Mümine’nin seslendirdiği konser, bir kez daha dinleyicileri ile buluşacak. Mirasın İzinde etkinliklerini beyoglukulturyolu.com sitesinden ve mobil uygulamasından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.