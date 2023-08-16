|
Gündem

Camideki rezalete gözaltı

Kocatepe Camii’nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşan Bilal Kısa ile Ezgi Cebeci gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen iki isim adli kontrolle serbest bırakıldı.

04:00 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kocatepe Camisi’nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında başlattığı soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyadaki yayınlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında, Bilal Kısa isimli yönetmenin Ezgi Cebeci’yi Ankara Kocatepe Camisi’nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.


FOTOĞRAFLAR İNCELEMEDE

Fotoğrafları çekilen Cebeci ile söz konusu yayını yapan Kısa’nın gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığı, ele geçen dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi. İkili ifadelerinin ardından adli kontrol altına alınmaları talebiyle Nöbetçi (10.) Sulh Ceza Hakimliğine mevcutlu olarak sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.


#Kocatepe Camii
#skandal
#adli kontrol
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bolu’da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü