Camideki rezalete gözaltı

Şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kocatepe Camisi’nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında başlattığı soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyadaki yayınlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında, Bilal Kısa isimli yönetmenin Ezgi Cebeci’yi Ankara Kocatepe Camisi’nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
FOTOĞRAFLAR İNCELEMEDE
Fotoğrafları çekilen Cebeci ile söz konusu yayını yapan Kısa’nın gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığı, ele geçen dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi. İkili ifadelerinin ardından adli kontrol altına alınmaları talebiyle Nöbetçi (10.) Sulh Ceza Hakimliğine mevcutlu olarak sevk edildi. Şüpheliler hakkında adli kontrol kararı verildi.