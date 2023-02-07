Camiler, okullar, yurtlar depremzedelere açık

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlar için camiler, okullar, öğretmenevleri, uygulama otelleri ve spor salonlarının kapıları açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşların uygun olan camilerde din görevlilerinin rehberliğinde kalabileceklerini duyurdu. Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak ekiplerimizle deprem bölgesinde milletimizin yanında olacağız. Deprem bölgesinde evlerine giremeyen tüm vatandaşlarımız, arzu etmeleri halinde il müftülüklerimiz ve din görevlilerimizin rehberliğinde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm öğretmenevleri, uygulama otelleri, spor salonları ve okulların 10 ilde vatandaşların hizmetine açıldığını söyledi. Özer, “Özellikle uygulama otellerimizde ve öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza sıcak yemek iletiliyor. Yine İçişleri Bakanlığı’mızla birlikte organize etmiş olduğumuz 81 ilimizdeki MEB Arama ve Kurtarma Birimleri de bu on ilimize hareket etti” diye konuştu. Özer, “Şu ana kadar okullarımızdan hiçbir olumsuz haber almadık. Pansiyonlarda kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle ilgili bir yaralanma veya ölüm hadisesi gerçekleşmedi. Sadece Şanlıurfa ve Osmaniye’de birer köy okulu yıkıldı. Pozantı’da da bir pansiyon hasar aldı” dedi. YÖK’de deprem bölgelerindeki üniversitelerde ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiğini bildirdi. Ayrıca yurt ve kampüs imkanları ihtiyaç halinde kullanıma sunulmak üzere Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim ve öğretim döneminin, daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi. ÖSYM de bazı sınavların başvuru tarihlerini erteledi.