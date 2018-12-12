Camilere gençlik kolları kuruluyor

Diyanet İşleri Prof. Dr. Ali Erbaş’ın talimatıyla her camide gençlik kolları oluşturulması için çalışmalara başlandı. Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Müftüsü Osman Yazıcı, Prof. Dr. Ali Erbaş’ın her cami görevlisinin 10 gence ulaşmasını istediğini söyledi. Yazıcı, “Bütün camilerde gençlik kolları oluşturulması isteniyor. Biz de Erzurum’da bu konuda çalışmalara başladık. Özellikle üniversite camilerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin zaman zaman sıcak bir mekâna ve rahat bir ortama ihtiyacı var. Cami gençlik kolları çalışmasını gençlik merkezleri adı altında daha geniş kapsamda faaliyetini sürdürmesi için çalışmalar düzenliyoruz. Camilerde kardeşlerimizin ders çalışabilecekleri ve çay içip sohbet edebilecekleri iki ayrı bölüm olacak. Buralarda çeşitli konularda dersler de verilecek” diye konuştu.

ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

Diyanet İşleri başkanlığı 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftasında ana tema olarak “Peygamberimiz ve Gençlik” konusu belirlenmiş ve bu tema ile bağlantılı olarak “Gençliğe Değer” başlıklı projenin müftülüklerce uygulamaya geçirilmesi uygun görülmüştü. Diyanet, Başkanlık personelinin gençlik çalışmalarına yönelik ilgi ve alakalarını artırmayı, her bir din görevlisinin proje kapsamında en az 10 gence ulaşmasını hedefledi. Bu kapsamda, Nebi haftası vesilesi ile en az 10 gence yemekli toplantı, gezi programları, yarışmalar, sportif/sanatsal/sosyal vb. etkinlikler düzenleyerek ulaşması temin edilecek. Her bir din görevlisi, düzenlenen etkinliklere ve kaç gence ulaştığına dair sayısal verileri hafta bitiminde il/ilçe gençlik koordinatörüne bildirecek. Projeye Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) da katkı sunacak