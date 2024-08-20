Camilere koştular hediyeleri kaptılar

Canik Belediyesi, yaz tatili boyunca ‘Haydi Güle Oynaya Camiye Gel’ projesine katılan 3 bini aşkın çocuk ve genci ödülleriyle buluşturduklarını belirtti.
Güle oynaya camiye koştular
Aile bağının güçlenmesine vesile olduk
Törene ilgi yoğundu
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın ev sahipliğinde Canik Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projesi Ödül Töreni’ne Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, MHP Canik İlçe Başkan Vekili Serkan Öztürk, protokol temsilcileri, Canik Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.