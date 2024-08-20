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Camilere koştular hediyeleri kaptılar

Canik Belediyesi, yaz tatili boyunca camiye koşan 3 bini aşkın çocuk ve gence bisiklet, taşınabilir oyun konsolu, video oyun konsolu, akıllı saat, kulak üstü bluetooth kulaklık ve kırtasiye seti hediye etti.

13:53 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Canik Belediyesi, “Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesiyle çocukları ve gençleri camilerin manevi atmosferleriyle buluşturuyor.
Canik Belediyesi, “Haydi Güle Oynaya Camiye Gel" projesiyle çocukları ve gençleri camilerin manevi atmosferleriyle buluşturuyor.

Canik Belediyesi, yaz tatili boyunca ‘Haydi Güle Oynaya Camiye Gel’ projesine katılan 3 bini aşkın çocuk ve genci ödülleriyle buluşturduklarını belirtti.


“Haydi Güle Oynaya Camiye Gel"
projesiyle çocukları ve gençleri yaz tatili sürecinde camilerin manevi atmosferleriyle buluşturduklarını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, milli ve manevi yönleri güçlü nesillerin yetiştirmek adına ilçede yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Güle oynaya camiye koştular

‘Haydi Güle Oynaya Camiye Gel’ projesi kapsamında 3 binden fazla çocuk ve gence ödüllerini teslim ettiklerini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, şöyle konuştu:
“İlçemizde bir gelenek haline getirdiğimiz Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projemizle, bu yıl da çocuklarımızı ve gençlerimizi ödülleriyle buluşturduk. Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projemiz kapsamında yaz tatili sürecinde 30 gün boyunca ilçemizdeki camilere giden 3 bini aşkın çocuğumuza ve gencimize hediyelerini teslim ettik. Milli ve manevi duyguları güçlü nesilleri yetiştirme gayesiyle hayata geçirdiğimiz bu güzide projemizle çocuklarımızın ve gençlerimizin emek, paylaşma ve dayanışma gibi önemli duyguları benimsemelerine katkılar sağladık”

Aile bağının güçlenmesine vesile olduk

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Müftülüğü iş birliğiyle ilçedeki tüm camilerde ve Kur’an Kursları’nda gerçekleştirilen ‘Haydi Güle Oynaya Camiye Gel’ projesine, çocukların ve gençlerin aileleri ile birlikte katılım sağladığına işaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı,
“Birçok çocuk ve gencimiz projemize aileleri ile birlikte katılım sağladı. Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte camilerimize geldi. Çocuklarımızı ve gençlerimizi camilerimizin manevi atmosferiyle buluşturduğumuz projemizle, aile içi iletişimin artmasına ve aile bağının daha da güçlenmesine vesile olduk”
diye konuştu.

Törene ilgi yoğundu

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın ev sahipliğinde Canik Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen Haydi Güle Oynaya Camiye Gel Projesi Ödül Töreni’ne Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gençay, MHP Canik İlçe Başkan Vekili Serkan Öztürk, protokol temsilcileri, Canik Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

#Samsun Canik Belediyesi
#Samsun
#cami
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