Camilere koştular hediyeleri kaptılar

“İlçemizde bir gelenek haline getirdiğimiz Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projemizle, bu yıl da çocuklarımızı ve gençlerimizi ödülleriyle buluşturduk. Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projemiz kapsamında yaz tatili sürecinde 30 gün boyunca ilçemizdeki camilere giden 3 bini aşkın çocuğumuza ve gencimize hediyelerini teslim ettik. Milli ve manevi duyguları güçlü nesilleri yetiştirme gayesiyle hayata geçirdiğimiz bu güzide projemizle çocuklarımızın ve gençlerimizin emek, paylaşma ve dayanışma gibi önemli duyguları benimsemelerine katkılar sağladık”