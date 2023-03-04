Camilerimiz ağır hasarlı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde camiler ve ibadethaneler de ağır hasar gördü. Malatya’daki 968 camiden 420’si hasar aldı, 25’i yıkıldı. Müftü Şahin Yıldırım, yaşanan depremlerden ibadethanelerin de etkilendiğini söyledi. Yıldırım, “Depremde hasar gören yapılar arasında halkın çoğunlukla geldiği, hizmet yürütmüş olduğumuz camiler, Kur’an kursları ve müftülük binalarımız var. Toplam 968 camimizden 420’si hasar almış durumda. Bu camilerden 25’i de yıkıldı. Ancak bu hasarlar bizim kendi gözlemlerimizle tespit etmiş olduğumuz hasarlar.” dedi. Kentte bulunan 231 Kur’an kursundan ise 81’inin hasarlı olduğunu aktaran Yıldırım, bunlardan 5’inin ise yıkıldığını vurguladı. Depremlerde merkezi ezan sisteminin bulunduğu Söğütlü Camisi’nin de hasar gördüğünü belirten Yıldırım, şunları kaydetti: “Kentte tarihimizi simgeleyen bazı camilerin yıkılarak etkilendiğini görmüş durumdayız. Hemen çarşı içerisinde Söğütlü Camisi vardı, merkezi ezan sesimiz buradan yapılıyordu. Bu merkezi ezan sisteminden çağrılar ve uyarılar yapıyorduk. Vatandaşlara özellikle hasarlı binalara girmemeleri, uzak durmaları ve toplanma alanlarına geçmeleri yönünde uyarılarımız oluyordu. Ancak ikinci depremden sonra orası da zarar gördü. Zarar görünce bizler hemen hızlı bir çalışmayla ezan sistemini başka bir camiye kurdurmak suretiyle yine halkımıza camilerde hizmet vermeye devam ettik.”

RESTORASYON İÇİN BEKLİYORLAR

Depremlerden etkilenen Diyarbakır’da, 1’i boş 7 bina yıkılırken, 2 bin 155 binada orta ve ağır hasar oluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, 78 caminin de hasarlı olduğu saptandı. Diyanet-Sen Diyarbakır Şube Başkan Vekili Ahmet Elçi, 11 ilde olduğu gibi Diyarbakır’da da camilerin hasar gördüğünü belirterek, “Hasar tespitine göre 41’i az hasarlı, 37’si de ağır ve orta derecede olmak üzere 78 camimizde hasar oluştu. 10 camimizin de minaresi yıkıldı. Bazı cami minareleri ise camilerin üzerine düşünce ağır hasarlara sebep oldu. Çalışmalar devam ediyor. Tarihi camilerimizde de restorasyonların yapılması için de sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Hacı Sait Camisi ibadete kapatıldı

Hakkari’deki Hacı Sait Camisi, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle ibadete kapatıldı. Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Hakkari’de kamu binalarının deprem karşısındaki dirençleri inceleme altına alındı. Eskiden kentin en büyük camilerinden biri olan ve altında dükkanlar bulunan Hacı Sait Camisi yapılan performans ölçümlerinde depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, “Riskli olduğu tespit edilen bölgemizdeki depremlerden dolayı camiyi ibadete kapatıyoruz. Camiyi yıkıp hayırsever iş insanları ve vatandaşlarımızın yardımı ile yeni bir cami yapacağız inşallah” dedi.







