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İSTANBUL

Camiye çirkin saldırı: Hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı

Fatih'te bir caminin duvarına asılı hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Camiye çirkin saldırı: Hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı
Fatih'te cami duvarındaki hadis-i şerif yazılı kağıtları yırtan şüpheli kaçtı.

İstanbul Fatih'te kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki tarihi Şeyh Hüsamettin Camisi'ndeki duvara asılı hadis-i şerif yazılı kağıtların bazılarını yırttı.

Şüpheli bölgeden kaçarken, güvenlik kamerasınca kaydedilen olaya mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Görgü tanığı Şevket Süleymanoğlu, kağıtları neden yırttığını sorduğu şüphelinin panikleyerek kaçtığını anlattı.

Haber vermeleri üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğini aktaran Süleymanoğlu, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.


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