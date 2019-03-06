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İSTANBUL

Çamlıca Camii 7 Mart'ta açılıyor - Çamlıca Camii ne zaman açılıyor? - Çamlıca Camii açılışı

Çamlıca Camii yarın açılıyor

Çamlıca Camii yarın Regaib Kandili'yle birlikte açılıyor. 6 yıldır inşaatı devam eden camide son hazırlıklar yapılırken, ışıklandırma için testler yapıldı. Cami yarınki açılış için her şeyi ile hazır hale getirildi. İlk ezan da yarın sabah ezanı vaktinde okunacak.

Haber Merkezi AA
Çamlıca Camii
Çamlıca Camii

Yapımına 2013 yılında başlanan Çamlıca Camii tamamlandı. Caminin açılışı, 7 Mart Perşembe gününe denk gelen Regaib Gecesi'nde gerçekleştirilecek.

İstanbul'un en yüksek rakımlı tepesi olan Çamlıca'da 2013 yılında yapımına başlanan ve 6 yılda tamamlanan Çamlıca Camii, kapılarını vatandaşlara açmak için gün sayıyor. Cami, 7 Mart Perşembe günü büyük bir törenle açılacak. 7 Mart aynı zamanda Regaib gecesi ve 8 Mart'taki 3 aylar başlangıcının da müjdecisi.

DHA
Çamlıca Camii

BAŞKAN TÜRKMEN TWITTER HESABINDAN DUYURDU

Caminin açılış haberini Üsküdar Belediye Başkanı ve 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Üsküdar´da yeniden aday gösterilen Hilmi Türkmen twitter hesabından duyurdu. Başkan Türkmen, paylaştığı mesajda "Bugünleri gösteren Rabbimize şükürler olsun. Asrın Mührü Çamlıca Camii, 7 Mart Perşembe, Regaib Kandili gecesinde açılıyor. Bu unutulmaz günü hep beraber yaşayalım. Tüm halkımız davetlidir" dedi.

AA
Çamlıca Camii'nin yapımı tamamlandı.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİSİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük cami kompleksi olan Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer aldığı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi bulunuyor. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark da var.

DHA
Çamlıca Camii

Çamlıca Camii, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alana yayılan Çamlıca Camii ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesini, 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minare çevreliyor.

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DHA
Çamlıca Camii Avrupa Yakası'ndan görünümü.

Çamlıca Camii'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.

Çamlıca Camii'nde sona doğru: Yüzde 99'u tamamlandı
OYNAT 01:45
Çamlıca Camii'nde sona doğru: Yüzde 99'u tamamlandı
2013 yılında temelleri atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Yüzde 99'u tamamlanan camide 100 dönümlük alanda peyzaj çalışmaları sürüyor. Dev camide vatandaşların kullanımı için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Aynı anda yüzlerce işçinin çalıştığı, ses ve ışık sistemlerinin testlerinin sürdüğü Çamlıca Caminin 2019 yılının ilk aylarında açılışa hazır olması planlanıyor.


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