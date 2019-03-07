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İSTANBUL

Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camii’nde ilk ezan okundu

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii ilk ezanın okunmasının ardından kılınan sabah namazı ile ibadete açıldı. Çok sayıda vatandaş Çamlıca Camii’ndeki ilk sabah namazını kıldı.

Haber Merkezi IHA
Çamlıca Camii’nde ilk ezan
Çamlıca Camii’nde ilk ezan

Yapımına 2013 yılında başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olan Çamlıca Camii’nde bu sabah ilk ezan okundu, cami ibadete açıldı.

İstanbul'un en yüksek tepesine yapılan ve inşaatı 6 yıl süren camide ilk ezan sabah namazında okundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın da katıldığı sabah namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İHA
Çamlıca Camii’nde ilk ezan

BİNALİ YILDIRIM: MUHTEŞEM BİR ESER

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, 'İstanbul'un güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş' dedi. Yıldırım şunları söyledi:

"Yapımında emeği olan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cami hakikaten İstanbul'un heybetini, güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser olmuş. Resmi açılışı daha sonra Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak.

Üç ayların başlangıcı olması dolayısıyla Regaip vesilesiyle ilk ibadete açıldı. Sabah namazıyla birlikte yoğun bir cemaatle namazımızı eda ettik. Bir çok özelliği var. Bunları minarelerinde, kubbesinde, diğer aksamlarında bir çok ilkleri barındırıyor. Ben bu kadarını söyleyeyim, ileride bunları öğreneceksiniz."

TÜNEL DE YAPILDI

- 6 Ağustos 2013’te temelleri atılan Çamlıca Camisi 10 bini kapalı, 5 bini avlu olmak üzere toplam 15 bin metrekare alanda inşa edildi.

- Caminin kubbesi 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında.

- 4’ü 107.1 metre, 2’si ise 90’ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip.

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DHA
Çamlıca Camii’nde ilk ezan

- Camiye ulaşım için ayrıca 3 kilometrelik tünel inşa edildi.

- Havuzlar ve şelalelerle süslenen caminin çevresinde oturma alanları ile çocuk oyun alanları bulunacak.

- Camide 18 adet yürüyen merdiven ve 28 asansör bulunuyor.

- Caminin 17 bin metrekarelik alanı, özel tasarlanan halıyla kaplandı.

- Dev kubbenin altına 7 ton ağırlığında 3 katlı dev bir avize bulunuyor. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor.

DHA
Çamlıca Camii
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