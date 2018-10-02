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İSTANBUL

Çamlıca Camii’ne 6 tonluk kapı

Çamlıca Camii’nin, dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından biri olan 5 metre genişliğinde, 6.5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki ana kapısı yerine takıldı. Temizlik işlerinin tamamlanmasının ardından camideki 17 bin metrekarelik alana, Gaziantep’te dokunan özel tasarım halı serilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
6 ton ağırlığındaki ana kapısı yerine takıldı.
6 ton ağırlığındaki ana kapısı yerine takıldı.

Osmanlı- Selçuklu mimari tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camii’nin, dünyadaki en büyük ibadethane kapılarından biri olan ve yapımı 5 yıl süren 5 metre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki kündekâri tekniğiyle yapılan ana kapısı yerine takıldı. Caminin yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve otoparkın da yer aldığı, inşasında birçok yeniliğin ve farklılığın hayata geçirildiği Çamlıca Camii’nin büyük bir bölümü tamamlandı. İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Çamlıca Camisi’nin inşaatının tamamlandığını ve içinde temizlik çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi. Kaba temizliğin ardından yaklaşık 300 kişiden oluşan bir ekibin, çiniler ve mermerlerin temizliğine başladığını anlatan Külünk, kısa bir süre sonra caminin halılarının serileceğini belirtti.

SANAT ESERİ GİBİ KAPI

Caminin ana kapısının yerine monte edildiğini belirten Külünk, şunları kaydetti: “Ana kapımızın her bir kanadı 2 metre 50 santimetre genişliğinde, 6,5 metre yüksekliğinde. Toplam 6 ton ağırlığında iki kanattan meydana geliyor. Binlerle ifade edilebilecek ahşap parçalarından oluşuyor. Kapı Konya’da, geleneksel Türk ahşap sanatının en güzel örneği olan kündekâri işçilik dediğimiz çivisiz sistemle bir araya getirildi. Sedef ve kaplama işleri ise İstanbul’da gerçekleştirildi. Camilerimizin bütün kapılarını yerine takmış olduk. İçeriden ve dışarıdan sıcak, soğuk hava ve rüzgar ile etkileşimi tamamladı”

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4 METRELİK VAAZ KÜRSÜSÜ

Caminin matematik olarak büyük ölçülere sahip olduğunu hatırlatan Külünk, “Halı sereceğimiz alanın miktarı, 17 bin metrekare. Minberimiz 21 metre yüksekliğinde ve gerek görüldüğünde asansörle çıkılacak. Mihrabımız da bu büyüklük oranında. İstanbul’da sedefkarların bir yıllık çalışmasıyla meydana getirilmiş yaklaşık 4 metre yüksekliğinde vaaz kürsümüz de bitti” dedi.

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