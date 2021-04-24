Çamlıca Tepesi’ne dev bayrak: ​Çocuklara armağan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Tepesi’ne yerleştirilen 111 metre uzunluğunda, yaklaşık 100 ton ağırlığındaki Türkiye’nin en uzun bayrak direğine Türk bayrağı çekilmesi töreninde konuştu. Bugünün çok farklı, müstesna bir gün olduğunu belirten Erdoğan, katılımcıların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Erdoğan, bu müstesna günü, müstesna bir eserle şereflendirdiklerini aktararak, Büyük Millet Meclisi’nin bundan 101 yıl önce bir 23 Nisan günü dualarla salavatlarla tekbirlerle Ankara’da açıldığını, İstiklal Harbini yönetmiş ve zafere ulaştırmış bu Gazi Meclis’i başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.

ADIM ADIM İLERLİYORUZ

İstiklal Harbi’nin kazanılmasını ve Cumhuriyetin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarını sunduklarını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Rabb’im ülkemizi bir daha yeniden İstiklal Harbi vermek, İstiklal Marşı yazdırmak mecburiyetinde bırakmasın diyoruz. Vatan topraklarını parçalamak ve milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyet hep aynıdır. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı, aynı kirli senaryonun ürünüdür. Hamdolsun tüm badireleri birer birer geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası yolunda adım adım ilerliyoruz.”

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GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

“Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılmak için maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirerek gece gündüz çalışıyoruz. 100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek, güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. Biz 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleriyle buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonuyla teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bugün burada açılışını yapacağımız ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı işte bu vizyonun sembolü olarak çocuklarımıza armağan ediyoruz.”

2053’Ü SİZ İNŞA EDECEKSİNİZ

Gençlere seslenen Erdoğan, “İnanıyorum ki 2053’ün Türkiye’sini siz inşa edeceksiniz, siz kuracaksınız. Sizin gözlerinizde ben bu pırıltıyı görüyorum. Onun için çok çalışacağız, okuyacağız ve inşallah 2053’ün Türkiye’sini inşa edeceğiz. Biz toprağın altında olacağız. Rabb’im lütfederse oradan sizi inşallah izleyeceğiz. Size inanıyoruz. Size de öyle bir Türkiye’yi bıraktığımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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İstanbul’a çok yakıştı

Türkiye’nin gözbebeği olan İstanbul’un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağın gölgesinde güven içinde ve huzurla yaşanacağını dile getiren Erdoğan, bizzat kendisi takibini yaparak Çamlıca’nın, camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye’nin en büyük yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuştuğunu anlattı.

Erdoğan, Türkiye’de bu bayraktan daha büyüğünün olmadığını, bu yükseklikte bir bayrak direğinin de bulunmadığını dile getirerek, şu anda Çamlıca’nın bununla müşerref olduğunu ve İstanbul’un bir gülümsemeyi de bu tepeden bu bayrak direği ve bayrakla sadece Türkiye’ye değil dünyaya yaptığını söyledi.

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1000 METREKARE

Çocuklarla beraber butona basarak Türkiye’deki en büyük Türk bayrağını göndere çeken Erdoğan, “Yavrularımız butonlara basarak bayrağımızı kulenin tepesine inşallah tırmandırıyoruz. Asla bu bayrağın dalgalandığı yerde hüzün keder olmayacak. Kiminle? Bu yavrularımızla” ifadelerini kullandı. Çocuklarla sohbet eden Erdoğan, bayrağın nasıl olduğunu sordu. Beğenilerini dile getiren çocuklara Erdoğan, “1000 metrekare. Hele dalgalanmaya başladığı zaman bunun haşmetini seyredin” dedi. Bayrağın göndere çekilmesinin ardından törende İstiklal Marşı okundu. Türkiye’nin en uzun bayrak direğine çekilen Türk bayrağı, İstanbul’un farklı ilçelerinden de görülebiliyor.

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