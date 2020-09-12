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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çamlıca tepesinin çehresi değişecek: Dev kuleden yayınlar başladı

İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Dev kulede yapılan ikinci yayın testlerinin de tam başarıyla tamamlandığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi’ne taşıyarak buradan vermeye başladık. Bu haftadan itibaren de Çamlıca'yı kaplayan antenleri kaldırmaya başlayacağız. Hedefimiz, en kısa sürede Çamlıca'daki tüm antenleri de temizlemek. 2021 yılından itibaren artık Çamlıca'da anten görmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Çamlıca Kulesi'nden yayınlar başladı.
Çamlıca Kulesi'nden yayınlar başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Kulesi’nde yapılan ikinci yayın testlerinin de tam başarıyla tamamlandığını belirterek, tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi’ne taşıyarak buradan vermeye başladıklarını bildirdi. Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Kulenin büyük öneme sahip bir proje olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bu yatırımla öncelikle radyo vericilerinin, zaman içinde de televizyon vericilerinin tek bir kule üzerinde toplanacağını kaydetti.

'Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi' eylülde faaliyete geçecek
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'Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi' eylülde faaliyete geçecek

İstanbul'un siluetini kirletmesinin önüne geçilecek

Karaismailoğlu, projenin radyo-televizyon yayıncılığı için gerekli antenlerin İstanbul'un siluetini kirletmesinin önüne geçmesi bakımından önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Ülkemizde öteden beri süregelen yayıncılık alanında her televizyon veya radyo kuruluşu kendine ait ayrı bir verici kulesi kurmuş ve Çamlıca Tepesi metal bir ormana dönmüş durumda. Bu vericiler son derece çirkin bir görüntü oluşturuyor. Yeni kule ile görüntü kirliliğinin önüne geçerek, sistemi tek bir merkezde topluyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı devam eden Çamlıca Kulesi'ni inceledi
  • Bakan Karaismailoğlu, Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere toplam 28 anten bulunduğunu aktararak, söz konusu antenlerin hizmet verdiği radyoların yayınlarının gruplar halinde Küçük Çamlıca Kulesi’ne taşındığını ifade etti.

Çamlıca televizyon kulesinin kaplama işlemleri tamamlandı
OYNAT 00:43
Çamlıca televizyon kulesinin kaplama işlemleri tamamlandı
Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı. Kulede devam eden kaplama çalışmaları tamamlandı. Kulenin 2020 yılı ortalarında hizmete alınmasıyla Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi.

"Tüm testler çok başarılı"

Küçük Çamlıca Kulesi'nde yapılan ikinci yayın testlerinin de tam başarıyla tamamlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "99 radyonun aynı anda gerçek yayın testleri yapıldı. Tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne taşıyarak yayınları buradan vermeye başladık. 3,5 kilovatlık güçten maksimum güç 5 kilovata kadar olan ikinci testlerimizi de başarıyla tamamladık. Şu anda da yayınlarımız başarıyla hiçbir sıkıntı yaşanmadan devam ediyor. Süreci radyocular ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca televizyon yayını da yapıldı. Tüm testler çok başarılı bir şekilde sonuçlandı."

"Bu haftadan itibaren antenleri kaldırmaya başlayacağız"

Kulenin yapımında çevre düzenlemesiyle son rötuşların kaldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Bu haftadan itibaren Çamlıca'yı kaplayan antenleri kaldırmaya başlayacağız. Hedefimiz, en kısa sürede Çamlıca'daki tüm antenleri de temizlemek. 2021 yılından itibaren artık Çamlıca'da anten görmeyeceğiz. Ayrıca bu yılın sonuna kadar yedek kuleyi de yaparak hizmete alacağız. Böylece yayınların hiçbir şekilde kesilmemesini de garanti altına almış olacağız."

  • Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Kulesi'nin 369 metre yapısal yüksekliğiyle fonksiyon açısından yeni bir TV ve radyo kulesi olmaktan öte İstanbul için de simge bir yapı niteliği taşıyacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Cazibe merkezi olacak"

Karaismailoğlu, 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve deniz seviyesinden 578 metre yüksekteki kulenin, İstanbul'un yeni turistik merkezlerinden biri haline geleceğinin altını çizdi. Kulede kullanılacak panoramik asansörlerin, 180 metre boyunca bir yanda Tarihi Yarımada'ya, diğer yanda Karadeniz kıyılarına bakacak şekilde yerleştirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Burası, seyir katları ve restoranları da hizmete girdiğinde İstanbullu vatandaşlarımızın yanı sıra turistler için de bir cazibe merkezi haline gelecek.” ifadelerini kullandı.

  • Türkiye ve İstanbul'a yatırımlar yaparken sadece insanı düşündüklerini, bunun için de şevkle çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, dünyanın en büyük projelerini İstanbul için yaptıklarını, yeni projelerini de bir bir hizmete açtıklarını bildirdi.

İstanbul'un sembolü olacak: Çamlıca Kulesi için geri sayım başladı
FOTOĞRAF 11
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Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı.
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221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı.
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Daha sonra da kuleye kıvrımlı formunu veren ve yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve kaplama işlemlerine başlanmıştı.
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Kulenin elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla geçen mart ayında kısmi test yayınlarına başlanmıştı. Koranavirüs salgını nedeniyle yavaşlayan test çalışmalarının önümüzdeki aylarda tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.
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Kuledeki elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla birlikte kulenin yayın için faaliyete geçeceği belirtildi.
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Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinde bulunan lokanta ve seyir terasları gibi sosyal alanların ise daha sonra devreye sokulacağı belirtildi. Bu alanlardaki çalışmaların da hızla devam ettiği belirtildi.
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Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin devreye girmesinin ardından şu anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği yaratan eski antenlerin de sökümüne hemen başlanması bekleniyor. Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca Tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi.
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2020 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanan kule bittiğinde girişinden itibaren 388,5 metre olacak. Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak.
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Kule 4 katı yerin altında her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor.
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İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.
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Kulenin bu yıl hizmete alınması planlanıyor. 32 bin metrekare inşaat alanı bulunan kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı.
İstanbul'un sembolü olacak: Çamlıca Kulesi için geri sayım başladı
İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Mart ayından bu yana kulede sürdürülen test yayınlarının önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Test yayını çalışmaları bitip kule faaliyete geçince Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümüne başlanacak. Kuledeki sosyal alanlar ise daha sonra devreye alınacak.


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