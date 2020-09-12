Çamlıca tepesinin çehresi değişecek: Dev kuleden yayınlar başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Kulesi’nde yapılan ikinci yayın testlerinin de tam başarıyla tamamlandığını belirterek, tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi’ne taşıyarak buradan vermeye başladıklarını bildirdi. Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Kulenin büyük öneme sahip bir proje olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, bu yatırımla öncelikle radyo vericilerinin, zaman içinde de televizyon vericilerinin tek bir kule üzerinde toplanacağını kaydetti.

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İstanbul'un siluetini kirletmesinin önüne geçilecek

Karaismailoğlu, projenin radyo-televizyon yayıncılığı için gerekli antenlerin İstanbul'un siluetini kirletmesinin önüne geçmesi bakımından önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Ülkemizde öteden beri süregelen yayıncılık alanında her televizyon veya radyo kuruluşu kendine ait ayrı bir verici kulesi kurmuş ve Çamlıca Tepesi metal bir ormana dönmüş durumda. Bu vericiler son derece çirkin bir görüntü oluşturuyor. Yeni kule ile görüntü kirliliğinin önüne geçerek, sistemi tek bir merkezde topluyoruz."

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Bakan Karaismailoğlu, Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere toplam 28 anten bulunduğunu aktararak, söz konusu antenlerin hizmet verdiği radyoların yayınlarının gruplar halinde Küçük Çamlıca Kulesi’ne taşındığını ifade etti.

OYNAT 00:43 Çamlıca televizyon kulesinin kaplama işlemleri tamamlandı Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı. Kulede devam eden kaplama çalışmaları tamamlandı. Kulenin 2020 yılı ortalarında hizmete alınmasıyla Çamlıca tepesindeki antenlerin sökülmeye başlanacağı öğrenildi. BiP'te paylaş

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"Tüm testler çok başarılı"

Küçük Çamlıca Kulesi'nde yapılan ikinci yayın testlerinin de tam başarıyla tamamlandığını vurgulayan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: "99 radyonun aynı anda gerçek yayın testleri yapıldı. Tüm radyo yayınlarını Çamlıca Kulesi'ne taşıyarak yayınları buradan vermeye başladık. 3,5 kilovatlık güçten maksimum güç 5 kilovata kadar olan ikinci testlerimizi de başarıyla tamamladık. Şu anda da yayınlarımız başarıyla hiçbir sıkıntı yaşanmadan devam ediyor. Süreci radyocular ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca televizyon yayını da yapıldı. Tüm testler çok başarılı bir şekilde sonuçlandı."

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"Bu haftadan itibaren antenleri kaldırmaya başlayacağız"

Kulenin yapımında çevre düzenlemesiyle son rötuşların kaldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Bu haftadan itibaren Çamlıca'yı kaplayan antenleri kaldırmaya başlayacağız. Hedefimiz, en kısa sürede Çamlıca'daki tüm antenleri de temizlemek. 2021 yılından itibaren artık Çamlıca'da anten görmeyeceğiz. Ayrıca bu yılın sonuna kadar yedek kuleyi de yaparak hizmete alacağız. Böylece yayınların hiçbir şekilde kesilmemesini de garanti altına almış olacağız."

Bakan Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Kulesi'nin 369 metre yapısal yüksekliğiyle fonksiyon açısından yeni bir TV ve radyo kulesi olmaktan öte İstanbul için de simge bir yapı niteliği taşıyacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Cazibe merkezi olacak"

Karaismailoğlu, 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve deniz seviyesinden 578 metre yüksekteki kulenin, İstanbul'un yeni turistik merkezlerinden biri haline geleceğinin altını çizdi. Kulede kullanılacak panoramik asansörlerin, 180 metre boyunca bir yanda Tarihi Yarımada'ya, diğer yanda Karadeniz kıyılarına bakacak şekilde yerleştirildiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Burası, seyir katları ve restoranları da hizmete girdiğinde İstanbullu vatandaşlarımızın yanı sıra turistler için de bir cazibe merkezi haline gelecek.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İstanbul'a yatırımlar yaparken sadece insanı düşündüklerini, bunun için de şevkle çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, dünyanın en büyük projelerini İstanbul için yaptıklarını, yeni projelerini de bir bir hizmete açtıklarını bildirdi.