Gündem Çamlıcada çocukların kartopu keyfi
İSTANBUL

Çamlıca’da çocukların kartopu keyfi

Uzun süredir bekledikleri kara kavuşan İstanbullular, kartopu oynamak ve fotoğraf çekilmek için Çamlıca Tepesine gitti. Çamlıca Tepesine giden çocukların ve gençlerin keyifle kartopu oynaması yüzleri gülümsetti. Kartopu oynamak ve kar manzarası görmek isteyen vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çamlıca Tepesine uğradı.

Haber Merkezi İHA
Çocuklar doyasıya kar topu oynadı.
Çocuklar doyasıya kar topu oynadı.

Uzun süredir beklenen kar yağışı dün itibariyle İstanbul’da etkili olmaya başladı. Karı özleyen vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kartopu oynamak ve kar manzarasına karşı fotoğraf çekilmek için İstanbul’un yüksek kesimlerine gitti.

Üsküdar’daki Çamlıca Tepesi de kartopu oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Hem çocuklar hem de gençler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Bazıları da beyaza bürünen İstanbul manzarasını seyrederek fotoğraf çekildi. Karın yağmasıyla beyaza bürünen İstanbul manzaraları görenleri mest etti.

Çocukların kar sevinci: Doyasıya kartopu oynadılar
FOTOĞRAF 7
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Uzun süredir beklenen kar yağışı dün itibariyle İstanbul'da etkili olmaya başladı. Karı özleyen vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kartopu oynamak ve kar manzarasına karşı fotoğraf çekilmek için İstanbul'un yüksek kesimlerine gitti.
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Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi de kartopu oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu.
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Hem çocuklar hem de gençler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı.
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Bazıları da beyaza bürünen İstanbul manzarasını seyrederek fotoğraf çekildi. Karın yağmasıyla beyaza bürünen İstanbul manzaraları görenleri mest etti.
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Çocuklarıyla kartopu oynayan Selman Gökcan, “Çocuklar uzun zamandır bekliyorlardı. Pazar günü de yağacak deniyor ama malum sokağa çıkma kısıtlaması var. Çocuklarla birlikte kaçamak yapalım dedik. Geceden beri “baba lütfen yağarsa gidelim dediler. Erkenden kalktık geldik dedi.
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Babasıyla kartopu oynayan Emir Gökcan, “Annem sabah kaldırdı beni, etrafa baktım çok mutlu oldum. Sonra babam bize sürpriz yapıp buraya getirdi diye konuştu.
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Arkadaşlarıyla kartopu oynayan Yusuf Eren ise, “Çok keyifli hissediyoruz. Uzun zamandan beri İstanbulumuz'a kar yağdı. Burada kartopu oynuyoruz, sabahın erken saatlerinde geldik. İki seneden beri aşağı yukarı kar yağmıyordu dedi.
Çocukların kar sevinci: Doyasıya kartopu oynadılar
Uzun süredir bekledikleri kara kavuşan İstanbullular, kartopu oynamak ve fotoğraf çekilmek için Çamlıca Tepesine gitti. Çamlıca Tepesine giden çocukların ve gençlerin keyifle kartopu oynaması yüzleri gülümsetti. Kartopu oynamak ve kar manzarası görmek isteyen vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çamlıca Tepesine uğradı.


Erkenden kalkıp geldik

Çocuklarıyla kartopu oynayan Selman Gökcan, “Çocuklar uzun zamandır bekliyorlardı. Pazar günü de yağacak deniyor ama malum sokağa çıkma kısıtlaması var. Çocuklarla birlikte kaçamak yapalım dedik. Geceden beri “baba lütfen yağarsa gidelim” dediler. Erkenden kalktık geldik” dedi.
Babasıyla kartopu oynayan Emir Gökcan, “Annem sabah kaldırdı beni, etrafa baktım çok mutlu oldum. Sonra babam bize sürpriz yapıp buraya getirdi” diye konuştu.

Beklenen oldu: İstanbullular bembeyaz bir sabaha uyandı
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Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı.
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Soğuk bir günle işe başlayan İstanbullular, karın etkisinde kaldı.
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Sabah saatlerinde Anadolu Yakası'na düşen kar, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası'na yağdı.
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Tüm kentte yağmaya başlayan kar, özellikle Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yaklaşık 5 santimetreye kadar çıktı.
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Üst geçitlerin üstü beyaza bürünürken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye çıktı.
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Beklenen oldu: İstanbullular bembeyaz bir sabaha uyandı
İstanbul Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde beri etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinden itibaren kara çevirdi. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreye kadar yükseldi, üst geçitlerin üstü beyaza büründü.

  • Arkadaşlarıyla kartopu oynayan Yusuf Eren ise, “Çok keyifli hissediyoruz. Uzun zamandan beri İstanbulumuz’a kar yağdı. Burada kartopu oynuyoruz, sabahın erken saatlerinde geldik. İki seneden beri aşağı yukarı kar yağmıyordu” dedi.

Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı: Kar kalınlığı 30 santim oldu
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Hakkari'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, özellikle dünden itibaren düşmeye başladı ardından da kar yağışı etkili oldu.
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Yoğun kar yağışıyla özellikle Yüksekova ilçesini beyaza büründü.
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Gece başlayan ve sabah saatlerine kadar etkili olan kar yağışıyla ilçe merkezindeki kar kalınlığı, 30 santimetreye ulaştı.
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Araçlar ve evler, kara gömülürken, Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezra, Şemdinli'de 18 köy ve 69 mezra, Hakkari kırsalında ise 21 köy ile 47 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
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Yüksekova merkezdeki yoğun kar nedeniyle sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı.
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Karla mücadele ekipleri, sabah saatlerinden itibaren çalışma başlattı.
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İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy ve mezra yollarını, belediye ekipleri ise Yüksekova ilçesindeki cadde ve sokakları kardan temizlemek için çalışma yapıyor.
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Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu
Title
Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu
Title
Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu
Title
Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu
Title
Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu
Title
Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu
Title
Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu
Title
Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı; kar kalınlığı 30 santim oldu
Hakkari'de köy ve mezra yolları kapandı: Kar kalınlığı 30 santim oldu
Hakkari'nin kırsal kesimleri ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yüksekova merkezdeki kar kalınlığı, 30 santimetreyi buldu. Hakkari merkez ile Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 96 köy ile 193 mezranın yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
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