Çamlıca’da çocukların kartopu keyfi

Uzun süredir beklenen kar yağışı dün itibariyle İstanbul’da etkili olmaya başladı. Karı özleyen vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kartopu oynamak ve kar manzarasına karşı fotoğraf çekilmek için İstanbul’un yüksek kesimlerine gitti.

Üsküdar’daki Çamlıca Tepesi de kartopu oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Hem çocuklar hem de gençler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Bazıları da beyaza bürünen İstanbul manzarasını seyrederek fotoğraf çekildi. Karın yağmasıyla beyaza bürünen İstanbul manzaraları görenleri mest etti.

FOTOĞRAF 7 Uzun süredir beklenen kar yağışı dün itibariyle İstanbul'da etkili olmaya başladı. Karı özleyen vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kartopu oynamak ve kar manzarasına karşı fotoğraf çekilmek için İstanbul'un yüksek kesimlerine gitti. Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi de kartopu oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu. Hem çocuklar hem de gençler kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Bazıları da beyaza bürünen İstanbul manzarasını seyrederek fotoğraf çekildi. Karın yağmasıyla beyaza bürünen İstanbul manzaraları görenleri mest etti. Çocuklarıyla kartopu oynayan Selman Gökcan, “Çocuklar uzun zamandır bekliyorlardı. Pazar günü de yağacak deniyor ama malum sokağa çıkma kısıtlaması var. Çocuklarla birlikte kaçamak yapalım dedik. Geceden beri “baba lütfen yağarsa gidelim dediler. Erkenden kalktık geldik dedi. Babasıyla kartopu oynayan Emir Gökcan, “Annem sabah kaldırdı beni, etrafa baktım çok mutlu oldum. Sonra babam bize sürpriz yapıp buraya getirdi diye konuştu. Arkadaşlarıyla kartopu oynayan Yusuf Eren ise, “Çok keyifli hissediyoruz. Uzun zamandan beri İstanbulumuz'a kar yağdı. Burada kartopu oynuyoruz, sabahın erken saatlerinde geldik. İki seneden beri aşağı yukarı kar yağmıyordu dedi. Çocukların kar sevinci: Doyasıya kartopu oynadılar Uzun süredir bekledikleri kara kavuşan İstanbullular, kartopu oynamak ve fotoğraf çekilmek için Çamlıca Tepesine gitti. Çamlıca Tepesine giden çocukların ve gençlerin keyifle kartopu oynaması yüzleri gülümsetti. Kartopu oynamak ve kar manzarası görmek isteyen vatandaşlar hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Çamlıca Tepesine uğradı.

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Erkenden kalkıp geldik

Çocuklarıyla kartopu oynayan Selman Gökcan, “Çocuklar uzun zamandır bekliyorlardı. Pazar günü de yağacak deniyor ama malum sokağa çıkma kısıtlaması var. Çocuklarla birlikte kaçamak yapalım dedik. Geceden beri “baba lütfen yağarsa gidelim” dediler. Erkenden kalktık geldik” dedi.

FOTOĞRAF 11 Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, kar yağışı İstanbul'da etkili olmaya başladı. Soğuk bir günle işe başlayan İstanbullular, karın etkisinde kaldı. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası'na düşen kar, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası'na yağdı. Tüm kentte yağmaya başlayan kar, özellikle Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yaklaşık 5 santimetreye kadar çıktı. Üst geçitlerin üstü beyaza bürünürken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye çıktı. Beklenen oldu: İstanbullular bembeyaz bir sabaha uyandı İstanbul Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde beri etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinden itibaren kara çevirdi. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreye kadar yükseldi, üst geçitlerin üstü beyaza büründü.



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Arkadaşlarıyla kartopu oynayan Yusuf Eren ise, “Çok keyifli hissediyoruz. Uzun zamandan beri İstanbulumuz’a kar yağdı. Burada kartopu oynuyoruz, sabahın erken saatlerinde geldik. İki seneden beri aşağı yukarı kar yağmıyordu” dedi.