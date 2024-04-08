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Çamur at izi kalsın siyaseti

Neslihan Önder
04:00 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:25 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Necati Özkan, Şeyma Döğücü.
Necati Özkan, Şeyma Döğücü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün başkanlık katına jakuzi yaptırdığını iddia etti. İddiaya ilişkin açıklama yapan Döğücü “Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Hodri meydan” ifadelerini kullandı. AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve ekibi de belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Akpınar, başkanlığın çatı katında olduğunu belirterek, “Bu mekan içerisinde de başkanın makam odası, özel kalem müdürünün odası ve vatandaşlarımızın bekleme salonları ile 20 metrekarelik bir mutfağı ve danışmanlarının, danışman birimlerinin oturduğu, kullandığı odalar var” dedi. Başkanlık katına çıkarak jakuzi bulunup bulunmadığını kontrol etme çağrısı yapan Akpınar, “Bulamayacaksınız. İftirayla, ahlaksızlıkla, ‘Çamur at izi kalsın’ anlayışıyla bir yere varılamayacağını biliyoruz” diye konuştu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlattı. İnceleme yapan savcılık 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi uyarınca soruşturma başlattı.

İddialar asılsız

Sancaktepe belediye binası, 6 bin metrekare değil, 4 bin 500 metrekarelik alana kurulmuş. Binanın kullanım alanı 2 bin 300, çatı katı ise 1300 metrekare. Bu katta belediye başkanı, danışmanları, özel kalemi ve bekleme odası bulunuyor. Mutfağı 35 metrekare. Yine aynı katta 100 metrekarelik toplu yemek alanı da var.


#Jakuzi
#Sancaktepe Belediyesi
#Şeyma Döğücü
#Necati Özkan
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