Çamur at izi kalsın siyaseti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün başkanlık katına jakuzi yaptırdığını iddia etti. İddiaya ilişkin açıklama yapan Döğücü “Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Hodri meydan” ifadelerini kullandı. AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve ekibi de belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Akpınar, başkanlığın çatı katında olduğunu belirterek, “Bu mekan içerisinde de başkanın makam odası, özel kalem müdürünün odası ve vatandaşlarımızın bekleme salonları ile 20 metrekarelik bir mutfağı ve danışmanlarının, danışman birimlerinin oturduğu, kullandığı odalar var” dedi. Başkanlık katına çıkarak jakuzi bulunup bulunmadığını kontrol etme çağrısı yapan Akpınar, “Bulamayacaksınız. İftirayla, ahlaksızlıkla, ‘Çamur at izi kalsın’ anlayışıyla bir yere varılamayacağını biliyoruz” diye konuştu.