Can Atalay kararına uymayan Yargıtay'dan AYM'ye suç duyurusu

Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uymadı. Mahkeme kararı Meclis Başkanlığı'na gönderdi. Ayrıca Yargıtay'dan AYM'ye suç duyurusu yapılarak, Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığı iddia edildi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararını Yargıtay 3. Dairesine göndermesi sonrası Yargıtay karara vardı. 3. Daire kararda AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve AYM’nin kararına uymayacaklarını söyledi.
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