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Can Atalay kararına uymayan Yargıtay'dan AYM'ye suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uymayan Yargıtay, AYM'ye suç duyurusunda bulundu.

18:03 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 18:08 - 8/11/2023 Çarşamba
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Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay hakkındaki ihlal kararına uymadı. Mahkeme kararı Meclis Başkanlığı'na gönderdi. Ayrıca Yargıtay'dan AYM'ye suç duyurusu yapılarak, Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığı iddia edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararını Yargıtay 3. Dairesine göndermesi sonrası Yargıtay karara vardı. 3. Daire kararda AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve AYM’nin kararına uymayacaklarını söyledi.


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#Yargıtay
#Anayasa Mahkemesi
#Can Atalay
18 dakika önce
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