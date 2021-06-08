Can Dündar için kırmızı bülten

Firari Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
Firari Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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