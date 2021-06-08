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POLİTİKA

Can Dündar için kırmızı bülten

Firari Can Dündar için silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Can Dündar için kırmızı bülten
Can Dündar

Firari Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verildi.

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