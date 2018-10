Can Dündar'a silahlı saldırı davasının sonucu Can Dündar'a saldıran zanlıya hapis cezası Can Dündar'a silahlı saldırı davasında fail 10 ay hapis, 4 bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi 02 Ekim 2018, 11:19 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, 11:20 Yeni Şafak