Gündem Can eriğin fiyatı 800 liradan düştü 12 tanesi 30 lira
ESKİŞEHİR TÜRKİYE EKONOMİSİ

Can eriğin fiyatı 800 liradan düştü: 12 tanesi 30 lira

Sezonun ilk hasadında kilosu 800 liraya kadar çıkan yeşil erik, fiyatı yarı oranında azalarak, Eskişehir’deki tezgahlarda 300 liradan yerini aldı. Can erikler, aşeren hamileler için de 12'si 100'er gramlık paketlerde 30 liradan satışa sunuluyor. Pazarcı Emin Özkaya, “Yüzer gramlık paketler, aşeren hamile kadınlar tarafından çok talep görüyor” dedi.

Haber Merkezi DHA
Can eriğin fiyatı 800 liradan düştü: 12 tanesi 30 lira
Arşiv

Mart başında başlayan sezonun ilk günlerinde Antalya ve Mersin’de kilosu 800 liraya kadar çıkan yeşil erik, fiyatı 3 haftada yarıdan fazla azalarak, Eskişehir’deki tezgahlarda 300 liradan satılmaya başlandı. Can erikler, aşeren hamileler için ise 100'er gramlık paketlere girdi. 12 eriğin bulunduğu paketler, 30 liradan satılıyor.
Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde erik satan Emin Özkaya, "Mersin'de serada yetiştirilen erikler kilosu 300 liradan satılıyor. Erik bollaştıkça fiyat düşüyor. 25 gün önce erik satmaya başladık. Bunlar yılın ilk meyveleri. Özellikle hamileler için getiriyoruz. İçerisinde 12 tane bulunan 100'er gramlık paketler aşeren hamile kadınlar tarafından çok talep görüyor. 100 gramlık 12 eriği 30 liraya satıyoruz. 3 tanesini 40 liraya sattığımız günlerde oldu” dedi.

'BULUNCA SEVİNÇTEN AĞLAYANLAR GÖRDÜM'

Mevsimi dışında erik arayanların tezgahlarında buldukları zaman sevinçten ağladıklarına şahit olduğunu anlatan Özkaya, "Eskişehir'de yoğun bir talep var. Eriğin dışında şeftali, kayısı, kavun, karpuz çok soruluyor. Bir paketine 200 lira veren var. 'İki aydır arıyordum, bulamıyordum' deyip, bulduktan sonra sevinçten ağlayanları gördüm” diye konuştu.


'BEBEK İÇİN ALIYORUZ'

Hamile eşi için erik alan Hakan Çanakçı da "Eşim için aldım, 30-40 lira önemli değil. Bebek için alıyoruz. Bu mevsimde erik bulmuşsun daha ne istiyorsun? Biraz pahalı ama onlarda ekmeğini bu şekilde kazanıyor” dedi. Pazarda alışveriş yapan Hamza Şahan ise, "Erikler altından pahalı. Almak biraz zor. Ancak hamileler için eşleri gelip alıyor” dedi.

Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20 kilosu bin lira
HAYAT
Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20 kilosu bin lira

Eriğin kilosu çeyrek altından pahalı: 14 tanesi 60 lira
EKONOMİ
Eriğin kilosu çeyrek altından pahalı: 14 tanesi 60 lira

Altınla yarışan erik hırsızların hedefi oldu: 40 bin liralık çaldılar
FOTOĞRAF 11
Title
Sera sahibi Cengiz Avcı, ilk hasatı yeni yaptıklarını ve tam kazanç sağlayacakları dönemde bu olayı yaşadıklarını dile getirdi. Avcı, eriği 50 gramlık, 100 gramlık paketlerde satarken bir gecede 40 kilo eriklerinin çalınmasının şokunu üzerinden atamadı.
Title
Hırsızlığın geçen hafta yaşandığını söyleyen Cengiz Avcı, sabah geldiğinde seranın arka penceresini açık bulduklarını ve hırsızlığın büyük ihtimalle gece geç saatlerde yaşandığını dile getirdi.
Title
Seranın plastiğinin falçata ya da bıçak gibi kesici bir aletle kesildiğini tespit ettiklerini söyleyen Avcı, her birinde en az 5 kilogram erik olan 30-40 ağacın meyvesinin toplanmış olduğunu söyledi.
Title
Hırsızların önce elektrik panosundan güvenlik kameralarının elektriğini kestiklerini ve kayıt almasını engellediklerini bunu yaparken kameraların da zarar gördüğünü söyleyen Cengiz Avcı, matire gönderdikleri kameraların maliyetiyle birlikte toplam zararının 65 bin lira civarında olduğunu kaydetti.
Title
Eriğin fiyatının altınla yarıştığı dönemde 40 kilonun üzerinde ürününü kaybetmiş olmanın şokunu üzerinden atamayan Cengiz Avcı, Ağaçlarda bir kilo meyve bile kalmamıştı. Ürünümüz yeni çıkmıştı ve en pahalı dönemiydi. Biz 50-100 gramlık paketlerde satış yaparken, 40 kilo meyvemiz çalındı. 40 bin lira zarara uğradık.
Title
Seranın etrafında kamera sistemimiz var ama hepsini atlatmışlar. Bundan sonra tedbirlerimizi çok daha artırdık. Kangal ve rottveiler cinsi köpeklerimiz olacak, kamera sistemimiz bir ise yirmiye çıkaracağız Daha önce başka ürünlerimizde bu tür olaylar olmuştu. Seralarda el izi, parmak izi çıkmadığı için şikâyette bulunsak da bir şey yapılamıyor” ifadelerini kullandı.
Title
Title
Title
Title
Title
Altınla yarışan erik hırsızların hedefi oldu: 40 bin liralık çaldılar
İlk hasatında kilogramı bin liradan satılan ve altınla yarışan erik sonunda hırsızların hedefi oldu. Antalya'nın Kepez ilçesinde turfanda erik serasına giren hırsızlar, en verimli 40 ağaçtan, değeri 40 bin lirayı bulan eriği bir gecede çalıp kayıplara karıştı. Üreticinin zararı kayıt yapan güvenlik kameralarına verilen zararla birlikte 65 bin lirayı buldu. Sera artık Rottveiler cinsi köpeğe emanet.


Abone Ol Google News
Kan donduran ifade

Kan donduran ifade

'​Para istedim vermediler, ertesi gün öldürdüm'
Müslüman kadınınkurtarılmaya ihtiyacı var mı?

Müslüman kadının
kurtarılmaya ihtiyacı var mı?

​KETEBE yayınlarından çıkan kitabının adı ile sorduk.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dövizi ve altını ekonomiye kazandıralım

Erdoğan birazdan ​2023 manifestosunu açıklayacak.

Metruk bina kalmıyor

Metruk bina kalmıyor

​Yıldırım Belediyesi tehlikeli yerlerin yıkımına devam ediyor.

Günlerdir kayıptı

Günlerdir kayıptı

Genç kadın kanalizasyon çukurundan çıktı.

AK Parti'de<br>kongre günü

AK Parti'de
kongre günü

2023 manifestosu açıklanacak.
Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne

Teşkilat dizisinde çok konuşulan sahne

​Duygulandıran konuşma yüzlerce kez paylaşıldı.

Erken saatlerde başlayan kar ve dolu ile beyaz örtü oluştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.