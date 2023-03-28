Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 54 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Yeni hava durumu raporuna göre bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.