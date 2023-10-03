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Çanakkale Boğazı'nda 147 metrelik konteyner gemisi arızalandı

Çanakkale Boğazı girişinde makineleri arızalanan 147 metre uzunluğundaki "Sonata" isimli Litvanya bayraklı gemi, römorkör refakatinde Bozcaada demir bölgesine götürüldü.

09:27 . 3/10/2023 Salı
AA
Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi.

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi.

İzmir'den Bulgaristan'a giden 147 metre uzunluğundaki "Sonata" isimli konteyner gemisinin makineleri, boğazın güney girişinde arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" römorkörü sevk edildi.

Ayrıca bölgedeki diğer gemilerin kaptanları, arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Bozcaada açıklarındaki demir bölgesine götürülerek demirletildi.



#Çanakkale
#Çanakkale Boğazı
#Gemi
#Bozcaada
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