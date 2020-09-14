Gökçeada'da korkutan yangın: Öğrenci yurtlarına kadar ulaştı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Yıldızkoy ile Yeni Bademli köyleri arasında kalan meralık alanda saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye araçları ve arazözler ile müdahale edilmeye başlandı.

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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda yangın çıktı.

TEHLİKE ÖNLENDİ!

Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, ekiplerin alevlere yoğun müdahalesinin sürdüğünü belirtti.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Umarım kısa sürede tamamı söndürülür" dedi.

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Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan alevler, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun bulunduğu alandan da görüldü.

SABAH SAATLERİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sabah saatlerine kadar müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yerleşim yerlerine ulaşmayan yangında, geven otu bulunan meralık alan zarar gördü.

FOTOĞRAF 17 İstanbul Pendik Güzeyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı. . Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor. Olay sonrası ilk kareler de ajanslara düşmeye başladı. İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Kaza sonrası ilk kareler Şehirler arası yolcu otobüsü İstanbul Pendik'te E-5 kara yolunda yan yattı. Olay sonrası otobüste çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. BiP'te paylaş

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