Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Gökçeadada korkutan yangın Öğrenci yurtlarına kadar ulaştı
ÇANAKKALE

Çanakkale Gökçeada'da korkutan yangın

Gökçeada'da korkutan yangın: Öğrenci yurtlarına kadar ulaştı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yangın çıktı. Meralık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın öğrenci yurtlarının bulunduğu alana kadar ulaştı. Ekiplerin, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sabah saatlerine kadar müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Haber Merkezi DHA
Meralık alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde yayılarak öğrenci yurtlarına kadar ulaştı.
Meralık alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde yayılarak öğrenci yurtlarına kadar ulaştı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Türkiye'nin en büyük adası unvanına sahip olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Yıldızkoy ile Yeni Bademli köyleri arasında kalan meralık alanda saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye araçları ve arazözler ile müdahale edilmeye başlandı.

İstanbul'da İETT otobüsüne kamyonet çarptı: İki kişi yaralandı
GÜNDEM
İstanbul'da İETT otobüsüne kamyonet çarptı: İki kişi yaralandı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda yangın çıktı.

TEHLİKE ÖNLENDİ!

Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını ifade eden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, ekiplerin alevlere yoğun müdahalesinin sürdüğünü belirtti.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çetin, "Burada öğrenci yurtları vardı. Büyük bir tehlikeydi ancak ekiplerin müdahalesi ile bu tehlike önlendi. Şu anda can ve mal kaybımız yok. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Umarım kısa sürede tamamı söndürülür" dedi.

Afyonkarahisar'da toz kavgasında kan aktı: Bir ölü 5 yaralı var
GÜNDEM
Afyonkarahisar'da toz kavgasında kan aktı: Bir ölü 5 yaralı var

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Öte yandan alevler, Kredi Yurtlar Kurumu'na ait öğrenci yurdunun bulunduğu alandan da görüldü.

SABAH SAATLERİNDE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sabah saatlerine kadar müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yerleşim yerlerine ulaşmayan yangında, geven otu bulunan meralık alan zarar gördü.

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Kaza sonrası ilk kareler
FOTOĞRAF 17
Title
İstanbul Pendik Güzeyalı yan yolda yolcu otobüsü yan yattı.
Title
. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi.
Title
Kazada yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Title
Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
Title
Olay sonrası ilk kareler de ajanslara düşmeye başladı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi: Kaza sonrası ilk kareler
Şehirler arası yolcu otobüsü İstanbul Pendik'te E-5 kara yolunda yan yattı. Olay sonrası otobüste çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.


Abone Ol Google News
Altı il içinsağanak uyarısı!

Altı il için
sağanak uyarısı!

​Meteoroloji: Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Vücudu işgal böyle başlıyor

Vücudu işgal böyle başlıyor

Solunum yolu hücrelerinin görüntüleri tıp dergisinde yayımlandı.
Dışişleri ile MİT koordinasyonu: Diplomatik istihbaratta Türkiye sınıf atladı

Öğrenci<br>yurtlarına ulaştı

Öğrenci
yurtlarına ulaştı

​Çanakkale Gökçeada'da korkutan yangın.
Faaliyetlerine<br>devam edecek

Faaliyetlerine
devam edecek

​Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Oruç Reis' açıklaması.
Yolcu<br>otobüsü devrildi

Yolcu
otobüsü devrildi

​İstanbul'daki kazada çok sayıda yaralı var.
Ertuğrul mesajı

Ertuğrul mesajı

​Doğu Akdeniz'e uçak gemisi yollayan Fransa'ya gönderme.
Sonu Napolyon<br>gibi olacak

Sonu Napolyon
gibi olacak

​Macron da Napolyon gibi mağlup olacak çünkü karşısında Erdoğan var.
BAE'den ırkçı İsrail takımına destek

BAE'den ırkçı İsrail takımına destek

​Peygamberimize hakaret edip, "Araplara ölüm" sloganları atan takıma sponsor oldular.
Tüm hastalar<br>'keşke' diyor

Tüm hastalar
'keşke' diyor

K​oronavirüsü yenen doktorlar yaşadıkları acı tecrübeleri anlattı.
Hafter'e isyan

Hafter'e isyan

​Darbeci Hafter'in sözde hükümet binası göstericiler tarafından yakıldı.
İhanete<br>karşı çıkın

İhanete
karşı çıkın

​Filistinli gruplardan Arap ve İslam dünyasına çağrı.
Tahrik ziyareti!

Tahrik ziyareti!

Sakelaropulu sözde kurtuluş günü töreni için Meis Adası'na gitti.
Yunan askeri<br>mültecileri vurdu

Yunan askeri
mültecileri vurdu

​Türk polisi bize sahip çıktı ve kardeşimi hastaneye götürdü.
Kovid-19 ilacı<br>burada üretiliyor

Kovid-19 ilacı
burada üretiliyor

​Üretilen tüm ilaçlar Türkiye'deki koronavirüs hastalarına veriliyor.
Toz fırtınası<br>devam edecek mi?

Toz fırtınası
devam edecek mi?

Konuya ilişkin konuşan ​Prof. Dr. Hüseyin Toros uyarılarda bulundu.
Hızlı bakım<br>hızlı üretim

Hızlı bakım
hızlı üretim

​Otomotiv fabrikaları talebe yetişmeye çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.