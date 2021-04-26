Çanakkale ruhunu yaşatacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vatan toprağını müdafaa eden şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları rahmetle yad eden Erdoğan, ezelden beridir hür yaşayan milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran “Çanakkale Ruhu”nun gelecek nesillere abidevi bir miras olduğunu vurguladı.

MİLLETİMİZ HİÇBİR İŞGALE GEÇİT VERMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “En zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletimiz, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koymaktadır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale ruhunu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni nesillere düşen görev, Çanakkale’de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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Şafak Ayini yerine çelenk töreni

Her 25 Nisan’da atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalvı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Şafak Ayini” yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Anzak Koyu’nda saat 05.30’da Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton’un konuşmalarıyla başlayan törende, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup 2. Kolordu Komutanlığı’nda görevli Piyade Kurmay Yarbay Anıl Aksoy tarafından okundu. Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Conkbayırı’nda 57. Alay’ın temsili sancağının devir teslim töreni gerçekleştirildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında “57. Alay Vefa Yürüyüşü” programı iptal edilmişti.