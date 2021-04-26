Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Çanakkale ruhunu yaşatacağız
ANKARA

Çanakkale ruhunu yaşatacağız

Çanakkale ruhunu yaşatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vatan toprağını müdafaa eden şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları rahmetle yad eden Erdoğan, “Çanakkale ruhunu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale ruhunu yaşatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vatan toprağını müdafaa eden şehitleri, gazileri ve bütün kahramanları rahmetle yad eden Erdoğan, ezelden beridir hür yaşayan milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleyi zafere ulaştıran “Çanakkale Ruhu”nun gelecek nesillere abidevi bir miras olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çanakkale paylaşımı: 57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz
OYNAT 00:31
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çanakkale paylaşımı: 57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 106 yıl önce bugün Çanakkale'de canlarını ortaya koyarak vatan savunması yapan 57. Alay'ı ve şehitleri andı.

MİLLETİMİZ HİÇBİR İŞGALE GEÇİT VERMEDİ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “En zor şartlarda bile seferberlik halinde kenetlenen milletimiz, vatanı ve bayrağı için canı pahasına hiçbir işgale geçit vermeyeceğini dün olduğu gibi bugün de ortaya koymaktadır. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin haklarına ve mukaddesatına sahip çıkmaya, Çanakkale ruhunu yaşatmaya, ülkemizi yarınlara çok daha güçlü şekilde taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Yeni nesillere düşen görev, Çanakkale’de kanla, canla, azimle, cesaretle taşa, toprağa, denize kazınan istiklal ve istikbal mesajına sahip çıkmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık asla unutmayacağız
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı: Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık asla unutmayacağız

Şafak Ayini yerine çelenk töreni

Her 25 Nisan’da atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalvı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “Şafak Ayini” yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Anzak Koyu’nda saat 05.30’da Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton’un konuşmalarıyla başlayan törende, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup 2. Kolordu Komutanlığı’nda görevli Piyade Kurmay Yarbay Anıl Aksoy tarafından okundu. Çanakkale Kara Savaşları’nın 106. yılı etkinlikleri kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Conkbayırı’nda 57. Alay’ın temsili sancağının devir teslim töreni gerçekleştirildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında “57. Alay Vefa Yürüyüşü” programı iptal edilmişti.

Abone Ol Google News
Onun gecesi

Onun gecesi

​2-0 geriye düştükleri maçta takımını yeniden liderliğe taşıdı.
MSB acı haberi duyurdu

MSB acı haberi duyurdu

​Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu.
İngiliz basını: İngiltere KKTCyi bağımsız bir ülke olarak tanımayı düşünüyor

​Sümeyye Erdoğan Bayraktar Yeni Şafak'a konuştu.

Zirveye yakın takip

Zirveye yakın takip

Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe puanını 72'ye yükseltti.

​Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 terörist etkisiz hale getirildi.

​Vaka sayılarındaki gerileme sürüyor.
Milli futbolcu <br>maça damga vurdu

Milli futbolcu
maça damga vurdu

​Attığı iki golle mücadelenin yıldızı olmayı başardı.

Göz yaşlarına <br>hakim olamadı

Göz yaşlarına
hakim olamadı

​Süper Lig'de Yılmaz Vural'ı ağlatan galibiyet.

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Schiff: Biden'ın 'soykırım' açıklamasının güncel gerekçesi Karabağ Savaşı
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Schiff: Biden'ın 'soykırım' açıklamasının güncel gerekçesi Karabağ Savaşı

ABD Başkanı Joe Biden, geride kalan gün, 1915 yılında yaşanan olayları 'soykırım' olarak tanıdığını duyurdu. Söz konusu gelişmenin ardından açıklama yapan ABD Kongresi Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Biden'ın "soykırım" çıkışının güncel gerekçesi olarak Karabağ Savaşı'nı gösterdi.
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışılan an: Penaltı ve kırmızı kart itirazı
Spor

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında tartışılan an: Penaltı ve kırmızı kart itirazı

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile karşılaştığı mücadelenin ikinci yarısına Thelin'in yerde kaldığı pozisyon büyük tartışma çıkardı. Bunun sebebi golcü futbolcunun penaltı beklemesi ve penaltı kararıyla birlikte Szalai'nin kırmızı kart görebilme ihtimaliydi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'li İBB yönetimine tepki: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'li İBB yönetimine tepki: Guguk kuşu siyaseti yapıyorlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı canlı yayında, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu yönetiminin iki senede 139 milyar liralık bütçe kullandığını ifade eden Kabaktepe, "4 tane AK Partili ilçe belediyemizin toplam bütçesi 4 milyar TL, bu belediyelerimiz 187 eser yapmışlar. Bunlar musluk takma hizmetleri değil." ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında İBB yönetiminin guguk kuşu siyaseti yaptığını vurgulayan Kabaktepe, "Fıtratı gereği guguk kuşu yuva yapmaz, guguk kuşu kuluçkaya yatmaz, guguk kuşu hazıra konar. CHP’li İBB’de son 2 yıldır ‘guguk kuşu siyaseti’ hâkim." şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.